GP Arabia Saudita: ecco le prime immagini di Jeddah

Ormai è ufficiale, la Formula 1 correrà per la prima volta il GP Arabia Saudita a Jeddah, nel weekend dal 3 al 5 dicembre 2021. L’appuntamento si terrà in notturna su un tracciato cittadino creato, utilizzando la maggior parte delle strade della città portuale che si affaccia sul Mar Rosso.

Il progetto è stato consegnato a Hermann Tilke e all’architetto Ulrich Merres. Lo scopo è quello di creare il tracciato più veloce nella storia della Formula 1, dove sarà possibile superare i 250 km/h. Inoltre, con il suoi 6.175 km, il Jeddah Street Circuit diventerà il secondo tracciato più lungo del calendario.

Un giro di pista virtuale visibile da qualche settimana online, ci mostra un tracciato caratterizzato da 27 curve. Ora, altri dettagli sono state diffusi con delle nuove immagini, che mostrano strutture all’avanguardia, pronte a ospitare i team e la Formula 1. In particolare si vede una struttura di quattro piano, lunga 280 metri, e composta da una serie di edifici multipiano.

Affacciato sul rettilineo principale, dando le spalle alla costa del Mar Rosso, questo edificio ospiterà i box, così come il Paddock Club, la direzione gara e sale d’accoglienza per gli ospiti.

“Siamo felici di poter condividere con il mondo, queste immagini esclusive della nostra incantevole struttura che ospiterà la pit-lane e i team,” così ha dichiarato per il sito della Formula 1, Sua Altezza Reale Principe Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al Faisal, presidente della Saudi Automobile & Motorsport Federation (SAMF).

“L’edificio rappresenta un simbolo di ciò che questo gran premio rappresenta: accoglienza, modernità e spettacolarità”.

“A meno di sei mesi all’arrivo in Arabia Saudita della Regina del motorsport, i preparativi stanno procedendo a una velocità incredibile, non appena il nostro team ha iniziato a lavorare per il primo Gran Premio dell’Arabia Saudita. Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto a Jeddah, il prossimo dicembre, per un weekend di gara e intrattenimento a livello internazionale da record”.

Ricordiamo che il primo GP Arabia Saudita, si terrà il 5 dicembre, penultima tappa del mondiale di Formula 1 2021.

We’ve got six months until the newest race on our calendar!

Here’s a taste of what the @SaudiArabianGP will look like…#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/msQgNFFNID

— Formula 1 (@F1) June 8, 2021