UFFICIALE: Roberts deposto dal ruolo di Team Principal

Sarà il CEO Williams ad adempiere ai doveri di Roberts, che lascerà la squadra in seguito a una nuova divisione dei rapporti amministrativi

Simon Roberts era entrato a far parte del team Williams lo scorso giugno, nel ruolo di amministratore delegato. Con l’addio della famiglia britannica dalla Formula 1 nell’agosto 2020, Roberts aveva poi ricoperto l’incarico di Team Principal della scuderia. A seguito di una nuova organizzazione interna, però, il suo ruolo sarà adesso inglobato in quello dall’attuale CEO Williams Jost Capito.

Capito, entrato nel team circa quattro mesi fa, ha infatti messo in atto una nuova suddivisione dei compiti in Williams in modo da semplificarne i rapporti. A seguito di ciò, il ruolo di Team Principal di fatto non esisterà più: i suoi compiti saranno assolti dallo stesso Capito. Medesima sorte ha riguardato il ruolo di ingegnere di pista. Difatti sarà il Direttore Tecnico Francois-Xavier Demaison il responsabile degli aspetti tecnici, sia in fabbrica sia in pista.

CAPITO: “ROBERTS HA DATO UN GRANDE CONTRIBUTO AL TEAM”

Nella dichiarazione ufficiale, Capito ha voluto ringraziare pubblicamente Simon Roberts per il lavoro da lui compiuto in Williams negli ultimi mesi. Roberts si era infatti unito al team dopo ben 17 anni in McLaren, in cui ha contribuito prima come Direttore generale e poi come Direttore operativo. Il suo ruolo in Williams è stato importantissimo, in un periodo di grandi cambiamenti nella squadra che aveva appena subito la partenza di Claire e Sir Frank Williams: “Simon ha svolto un ruolo fondamentale nella gestione della transizione negli ultimi 12 mesi e vorrei ringraziarlo per il suo grande contributo durante questo periodo“.

Da parte sua Roberts ha aggiunto: “È stato un piacere assumere il ruolo di Team Principal dopo l’addio della famiglia Williams dallo sport. Tuttavia, con la transizione ben avviata, non vedo l’ora di affrontare una nuova sfida e auguro a tutti nel team il meglio per il futuro“.

Alessia Verde