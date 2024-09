Ferrari: in arrivo il nuovo direttore tecnico

La Ferrari annuncia che il ruolo di direttore tecnico verrà assegnato a Loic Serra, l’ex Mercedes che si unirà a Hamilton in questa nuova avventura

In seguito alla perdita del direttore tecnico Enrico Cardile, il Cavallino Rampante si è subito messo in movimento per cercare qualcuno che potesse ricoprire il ruolo al suo posto. Il team inizialmente ha fatto a gara per riuscire a lavorare con la leggenda del design Adrian Newey, e inizialmente la presenza dell’uomo nel team non sembrava un opzione da escludere a priori. Dopo l’ufficialità di Enrico Cardile in Aston Martin come nuovo direttore tecnico di Aston Martin. Questo sembrava uno dei vari segnali indicanti il fatto che la Ferrari fosse sempre più vicina a chiudere un contratto con il 65enne. Poche settimane dopo, tuttavia, è giunta la notizia ufficiale che confermava la preferenza di Newey per la scuderia di Silverstone.

Il Cavallino Rampante, quindi, ha continuato la sua ricerca di un sostituto all’interno del team. Il team principal Frédéric Vasseur stesso ha dichiarato di avere “enorme fiducia” nelle persone che già facevano parte della Rossa. Ha inoltre fatto intendere che il futuro direttore tecnico avrebbe avuto un cognome composto da 5 lettere. E così è stato. L’ex membro della Mercedes Loic Serra ricoprirà il ruolo precedentemente occupato da Cardile non appena terminerà il suo periodo di aspettativa, ossia a partire dal 1° ottobre. Si riunirà quindi al pilota Lewis Hamilton, che, come il futuro direttore tecnico della Ferrari, dal 2025 vestirà di rosso anziché d’argento.

Organizzazione interna del team in seguito all’arrivo di Serra

Il 52enne sarà in carica di un team composto da sette persone, che si occuperà di vari aspetti tecnici all’interno della Scuderia. “La scuderia Ferrari HP annuncia di avere affidato il ruolo di direttore tecnico a Loic Serra” conferma il team stesso. “Come annunciato in precedenza, l’ingegnere francese, classe 1972, si unirà al team dal 1° di ottobre. In questo nuovo ruolo, Loic riferirà direttamente al team principal, Frédéric Vasseur”. Ha poi annunciato i dipartimenti di cui il futuro direttore tecnico sarà responsabile:“Chassis Project Engineering, affidato a Fabio Montecchi; Vehicle Performance, affidato a Marco Adurno; Aerodynamics, affidato a Diego Tondi; Track Egineering, affidato a Matteo Togninalli e Chassis Operations, affidato a Diego Ioverno, che manterrà anche il ruolo di Sporting Director”.

