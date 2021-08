UFFICIALE: Aston Martin fa il ricorso dopo la squalifica

Nella rocambolesca gara ungherese il pilota tedesco aveva ottenuto la seconda posizione. La squalifica è avvenuta a causa della mancanza della quantità minima di benzina che viene richiesta a fine gara per effettuare i controlli. Ma l’Aston Martin non ci sta e da subito ha minacciato di procedere ufficialmente con il ricorso. In una gara piena di sorprese, tra i vari colpi di scena, quello che ha suscitato più scalpore è stato appunto la squalifica di Sebastian Vettel. Il tedesco aveva ottenuto il secondo gradino del podio, ma diverse ore dopo è stato sanzionato.

UPDATE: Following Sebastian Vettel’s disqualification from the Hungarian Grand Prix, Aston Martin Cognizant Formula One™ Team requests right of review and initiates appeal procedure.

— Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) August 5, 2021