Team manager Carlin: “Tsunoda presto in Formula 1”

Yuki Tsunoda potrebbe entrare a far parte della Formula 1 a partire dal prossimo anno, le carte sono a suo favore

Per Yuki Tsunoda, attualmente in Formula 2 con il team Carlin, il futuro in Formula 1 è vicino. Il pilota giapponese potrebbe entrare a far parte del team Alpha Tauri, che non ha ancora confermato i piloti per la stagione del 2021. Ma il team manager Trevor Carlin è più che positivo sulla situazione ed è praticamente sicuro che il pilota potrà entrate a far parte della classe regina.

Il team manager britannico, che non veda l’ora di portare il giapponese al passo successivo dopo gli ottimi successi di quest’anno, ha dichiarato: “penso che Yuki sia il pilota più veloce lì fuori, ha solo avuto degli incidenti che hanno compromesso il campionato”. Difatti, il pilota si trova attualmente al terzo posto della classifica. “ É un vero affare e impara velocemente. È un debuttante che lotta per il titolo e questo non accadeva con un pilota giapponese da molto, molto tempo”.

Tsunoda avrà l’opportunità di guidare l’Alpha Tauri 2018 il prossimo 4 novembre a Imola, non solo per poter fare un test che aiuti lui e il team, ma con l’obiettivo di raggiungere i chilometri necessari per prendere parte – quanto meno prossimamente – a una sessione di FP1. “La mia proprietà principale è quella di fare quei 300 chilometri, non voglio sbagliare o uscire di pista perché più chilometraggio faccio più posso comprendere la monoposto”, ha detto il giapponese.

NON SOLO YUKI

Il team Carlin punta tutto su Tsunoda, ma la lista dei piloti che aspirano alla Formula 1 è lunga. Un altro dei piloti favori del team britannico, in questo caso parliamo di Formula 3, è David Schumacher. Tuttavia, a detta del boss della squadra, dovrà aspettare ancora qualche anno prima di poter fare anche lui questo gran salto. Il diciannovenne, figlio di Ralph, ha senza alcun dubbio del talento che sommato al suo cognome e alle sue conoscenze gli permetteranno di fare strada.