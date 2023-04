Tsunoda: “Siamo troppo lenti. A Baku andremo senza l’ala”

Tsunoda è arrivato 10° nel GP d’Australia dopo aver passato gran parte della gara a lottare contro Oscar Piastri ma la velocità?

Attraverso la speed trap più veloce di Albert Park è arrivato 17esimo, registrando 314,2 km/h rispetto ai 339,9 km/h dell’auto più veloce, la Red Bull di Sergio Perez .

Parlando dopo aver segnato i primi punti dell’anno della squadra in Australia, il pilota giapponese ha definito “orribili” le prestazioni dell’AT04 sui rettilinei. Tsunoda ha anche parlato di un’eventuale rimozione di un’ala.

Tsunoda ha ammesso che la velocità sui rettilinei era la sua principale preoccupazione.

“Oggi ho avuto un’enorme resistenza sul rettilineo e la velocità era orribile” ha detto.

Tsunoda afferma: “A Baku abbiamo bisogno almeno di togliere un’ala o qualcosa del genere per massimizzare la velocità in rettilineo”.

Tsunoda ha compromesso il suo weekend in Australia andando fuori pista nelle FP1 e danneggiando il nuovissimo fondo.

Il team aveva solo due esemplari del fondo

Nyck de Vries ha utilizzato il suo solo dalle FP2 in poi, il che significa che il team non ha avuto un confronto diretto per tutto il fine settimana.

“Sì, sicuramente è stato un mio errore usare il vecchio fondo, che non era l’ideale per la squadra”, ha detto Tsunoda.

“Mi scuso con me stesso. Fortunatamente penso di aver massimizzato le prestazioni, quello che abbiamo fatto. Quindi sì, non vedo l’ora di Baku”.

Il più grande vantaggio che Tsunoda ha tratto dal fine settimana di Melbourne è stata una buona fuga alla ripartenza finale della griglia, quando si è fatto strada nel caos che lo precedeva dal 13° al 5° posto.

L’ultima bandiera rossa che ne è seguita ha visto l’ordine reimpostato sulla griglia precedente, ma con entrambe le Alpine fuori e Carlos Sainz penalizzato. Ecco come è risalito al 10° posto.

“Potenzialmente avrei potuto finire quinto”, ha detto. “Gli incidenti sono avvenuti dietro di me, perché ho fatto una partenza fantastica e alla curva 1 ho superato sei vetture o qualcosa del genere, quindi anche senza incidenti sono riuscito a finire sesto o quinto”.

“Sono un po’ frustrato, ma è quello che è, sono dovuto tornare alla posizione precedente. La decima posizione è stata decisamente positiva, e direi che dovremmo prendere quel risultato perché ho avuto una gara davvero, davvero difficile dall’inizio , quindi non mi aspettavo di finire a punti.

“Ma dopo la bandiera rossa è stato un po’ frustrante. La partenza che abbiamo fatto subito dopo la bandiera rossa è stata completamente inutile“. Se Red Bull ti mette le ali, a quanto pare Alpha Tauri e Tsunoda la pensano diversamente.