Traffico intenso in autostrada, dobbiamo fare esattamente il contrario dell’automobilista dietro di noi | Il consiglio dell’istruttore di guida

Gli istruttori di guida ci rivelano cosa fare in caso di traffico in autostrada, è opportuno fare l’esatto contrario di quello che sta facendo l’automobilista dietro di noi.

Per quanto possiamo seguire alla lettera le regole del Codice della Strada che ci vengono spiegate a scuola guida, purtroppo la sicurezza su strada non dipende soltanto dal nostro atteggiamento, quanto piuttosto da quello degli altri.

Purtroppo ogni giorno incontriamo guidatori sciagurati, che mettono in pericolo la propria e l’altrui vita per tutta una serie di motivi che vanno dalla fretta alla spavalderia. In questi casi ci possiamo fare ben poco, ovviamente se cerchiamo di avere sempre il “coltello dalla parte del manico”, sarebbe l’ideale.

Ecco perché in caso di traffico intenso in autostrada, ma anche nelle strade di città, secondo quanto riferito dall’istruttore di scuola guida, per poter procedere in sicurezza, bisognerà fare l’esatto opposto di quello che sta facendo l’automobilista dietro di noi.

L’importanza di mantenere la distanza di sicurezza

Per quanto molti automobilisti dimenticano l’importanza del mantenere la distanza di sicurezza, gli istruttori di guida non si stancheranno mai di ripeterlo, con la giusta distanza tra un veicolo all’altro, le frenate brusche non causeranno tamponamenti a catena. Questo perché tutti avrebbero il giusto spazio di frenata e soprattutto di reazione.

Purtroppo oggi giorno, capita sempre di frequente l’esatto opposto, cioè la presenza degli automobilisti ribelli che praticano la cosiddetta “tailgaters“, cioè coloro che non solo non mantengono la corretta distanza ma che procedono con atti intimidatori, quali abbaglianti o direttamente suonare con il clacson.

Cosa fare quando c’è traffico

Qualora vi trovaste in autostrada o anche nelle classiche strade di città e foste in presenza del classico fenomeno del “tailgaters”, svolto dall’automobilista dietro di voi, ci sono due strade da seguire, secondo quanto riportato dagli istruttori di guida. In primis, se potete cambiare corsia e farlo passare sarebbe meglio, almeno non vi disturberà oltre durante la marcia. Qualora la strada fosse trafficata e il cambio di corsia è da escludere, dovrete fare l’esatto contrario di quello che sta facendo lui.

Dovrete mantenere la distanza di sicurezza con l’autista davanti a voi, in modo che se per caso dovesse frenare in maniera brusca, voi avreste il tempo di frenare e il guidatore dietro di voi, dovrebbe preoccuparsi di frenare in tempo. Non fatevi intimidire da questi atteggiamenti e non perdete la concentrazione in strada.