La tua macchina ha 4 o 5 bulloni per ogni ruota? | La differenza è abissale ma nessuno lo sa

Il numero di bulloni che fissano una ruota al mozzo non è un dettaglio estetico, ma ha un impatto diretto sulle performance e sulla sicurezza di un veicolo

Quante volte ci siamo soffermati a contare i bulloni delle ruote della nostra auto? Probabilmente pochissime. Eppure, questa apparente banalità nasconde un mondo di differenze tecniche e progettuali. Il numero di bulloni per ruota non è un capriccio degli ingegneri, ma una scelta precisa che incide su diversi aspetti della dinamica del veicolo, dalla sicurezza alla performance.

In genere le auto compatte ed economiche, spesso utilizzano sistemi a 4 bulloni per ridurre i costi di produzione e il peso complessivo del veicolo. Fiat 500 ad esempio adotta sistemi a 4 bulloni, in linea con il suo posizionamento come auto compatta ed economica.

Le auto di medie dimensioni e di lusso, invece, tendono a preferire i sistemi a 5 bulloni per offrire prestazioni superiori e un design più accattivante. Volkswagen Golf negli anni ha adottato sia sistemi a 4 che a 5 bulloni, a seconda della generazione e del modello specifico.

Le auto sportive e da corsa, come la Porsche 911, sono quasi esclusivamente equipaggiate con sistemi a 5 bulloni, ma esistono ruote addirittura con un singolo dado centrale come in formula 1, per massimizzare la rigidità e ridurre al minimo i tempi di cambio gomme durante le competizioni.

4 o 5 bulloni per ruota: le ragioni della differenza

C’è un motivo prevalente che distingue una scelta ingegneristica sul numero di bulloni presenti su ogni ruota e riguarda la distribuzione del carico. 5 bulloni, infatti, offrono una distribuzione più uniforme del peso della vettura sulla ruota, riducendo lo stress su ciascun punto di fissaggio. Questo si traduce in una maggiore durata dei componenti e in una minore probabilità di deformazioni nel tempo.

Inoltre i 5 bulloni garantiscono una maggiore rigidità torsionale della ruota rispetto al mozzo, migliorando la precisione di guida, la tenuta di strada, soprattutto in curva, e riducendo le vibrazioni trasmesse all’abitacolo. Anche per quanto concerne la resistenza alle sollecitazioni i 5 bulloni si lasciano preferire perché, distribuendo il carico su un’area maggiore, sono meno soggetti a rotture o deformazioni, anche in caso di urti o sollecitazioni improvvise.

In conclusione, la scelta tra 4 e 5 bulloni è una decisione tecnica dei produttori che incide su diversi aspetti della dinamica del veicolo. Non è sempre possibile montare cerchi con un numero di fori diverso da quello originale senza apportare modifiche al mozzo o utilizzare adattatori, che possono compromettere la sicurezza.