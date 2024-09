Freni, la rogna numero 1 durante le revisioni se hai questo modello di auto | Segnalati guasti nel 35% dei casi

I freni rappresentano una delle maggiori criticità durante le revisioni per una categoria specifica di veicoli. Andiamo scoprire quale

Le auto d’epoca, amate da collezionisti e appassionati per il loro fascino senza tempo, nascondono spesso insidie. Un recente studio spagnolo ha evidenziato come i freni rappresentino la principale causa di bocciatura durante le revisioni periodiche (circa il 35% non supera la revisione). Questo problema, apparentemente circoscritto all’impianto frenante, ha radici profonde e coinvolge una serie di fattori interconnessi.

L’età avanzata dei veicoli comporta un inevitabile deterioramento dei materiali, soprattutto in componenti sottoposti a stress come pastiglie, dischi e tubazioni. Anche le normative in materia di sicurezza stradale che si sono evolute nel corso degli anni, rendono più difficoltoso far rispettare ai veicoli storici gli standard attuali.

Per evitare spiacevoli sorprese durante la revisione, è fondamentale sottoporre il proprio veicolo a controlli periodici e manutenzioni regolari. Per farlo è consigliabile rivolgersi a professionisti esperti nella riparazione di auto d’epoca, in grado di utilizzare ricambi di qualità e di effettuare interventi mirati.

Un intervento professionale consentirà di controllare che non ci siano perdite o segni di corrosione verificando lo spessore dei dischi e l’usura delle pastiglie, sostituendoli tempestivamente se necessario. Prendersi cura del proprio impianto frenante non solo garantisce la sicurezza stradale, ma permette anche di preservare il valore della propria auto nel tempo.

Le differenze sostanziali

La difficoltà nel far superare la revisione alle auto storiche è un problema complesso, che richiede una valutazione attenta caso per caso. È importante trovare un equilibrio tra la necessità di garantire la sicurezza stradale e il desiderio di preservare il patrimonio automobilistico del passato. Le auto storiche, oltre ad essere un bene culturale, contribuiscono alla promozione del turismo e alla valorizzazione del territorio.

Tuttavia, quando si tratta di sottoporle alle rigorose prove delle moderne revisioni, spesso emergono delle criticità, in particolare per quanto riguarda il sistema frenante. La ragione principale risiede nell’enorme evoluzione tecnologica che ha interessato il settore automobilistico negli ultimi decenni. I sistemi frenanti di oggi sono progettati per garantire prestazioni elevate in termini di potenza frenante, modulabilità e resistenza allo sbandamento, grazie all’utilizzo di materiali innovativi, sistemi ABS e altri dispositivi di sicurezza.

Le auto storiche, invece, sono state progettate e costruite in un’epoca in cui gli standard di sicurezza erano ben diversi. I loro freni, spesso a tamburo o con dischi di dimensioni ridotte, possono risultare inadeguati rispetto ai requisiti attuali.