Ferrari, dove porteranno gli aggiornamenti del 2023?

Attraverso una piccola analisi del pacchetto di aggiornamenti proposto da Ferrari, oggi scopriremo dove e come arriveremo ai prossimi sviluppi

La questione sembra ormai nota a tutti: la Red Bull è ampiamente superiore a livello di prestazioni della Ferrari. Tuttavia numerosi tifosi si chiedono, come mai nelle qualifiche la Ferrari sembra più vicina alla Red Bull, rispetto alle performance in gara? In effetti, non sembra una domanda da poco, a cui ci sia una risposta semplice da dare. Una domanda più semplice se invece vediamo i rivali della Mercedes, i quali, sembrano stia sperimentando la soluzione che faccia più al caso loro in termine di aggiornamenti.

E per la Ferrari? Se dall’altra parte il team di Maranello aveva già annunciato gli aggiornamenti che porterà in concomitanza con il Gran Premio di Spagna, a Miami sembra già abbia mosso i primi passi. Il pacchetto di aggiornamenti portato al primo Gran Premio del Stati Uniti ha toccato l‘area delle pance. Una modifica che ha visto come principale protagonista la linea geometrica del fondo, lasciando spazio a forme più spigolate rispetto alle classiche linee affusolate. Una correzione che ha inevitabilmente impattato sul comportamento aerodinamico della vettura. In risposta a questo cambio di comportamento, sono stati studiati ulteriori aggiustamenti per i bordi delle pance.

Chiaramente, la casa di Maranello è focalizzata su tutte quelle migliorie che mirano ad aumentare la performance ‘base‘ ,piuttosto che realizzare aggiustamenti che rischiano di soffrire di una mancanza di affidabilità. Guardando infatti durante l’arco dell’anno, la Ferrari sembra aver posto sotto la lente di ingrandimento degli aggiornamenti predisposti per aiutare il comfort dei piloti. Comfort, fortemente minacciato dal porpoising, fenomeno ancora vivacemente presente per le vetture di questa generazione. Stando a quanto annunciato dalla Ferrari dunque, gli aggiornamenti previsti per quest’anno saranno in grado di sfruttare tutti gli spazi possibili, raggiungendo alte velocità nei rettilinei e nelle curve, tuttavia non sacrificando il comfort della guida.