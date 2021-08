Torna la battaglia tra Mercedes e Red Bull: chi la spunterà?

Finisce la pausa estiva, ricomincia la battaglia in pista: Mercedes e Red Bull tornano a scontrarsi per i titoli mondiali della stagione 2021

Torna a Spa la Formula 1 e con essa si riaccende anche la battaglia: Verstappen contro Hamilton, Red Bull contro Mercedes. La stagione si presenta infuocata su tutti i fronti. Sono solo 8 i punti che separano i due piloti mentre 12 quelli tra i costruttori, con la Mercedes avanti in entrambi i casi. Ecco perché sarà fondamentale anche lo scontro tra i secondi piloti, Bottas e Perez. Dalla loro, non hanno nulla da perdere, se il loro destino sarà quello di rimanere nelle scuderie attuali è probabilmente già deciso. Ma il gioco di squadra sarà importantissimo.

Al momento, con i due GP cancellati, mancherebbero 10 prove al termine della stagione. Si entra dunque nella parte più calda con un margine minimo di vantaggio. E sia Red Bull che Mercedes non sono disposte a mollare. I campioni in carica sono infatti intenzionati a terminare l’era ibrida con un dominio completo, vincendo anche l’ottava stagione consecutiva di un era che vedrà la propria fine a dicembre. Per Red Bull è invece importante tornare sul tetto del mondo dopo i 4 titoli iridati dei primi anni 2010. Il mondiale manca da troppo tempo, è alla portata di mano e non bisogna farselo sfuggire.

PRESENTE E FUTURO IN GIOCO

Inaspettato per le due scuderie il risvolto della stagione. Se a inizio anno chiunque avrebbe pensato di preoccuparsi principalmente dello sviluppo della vettura 2022, la casa di Stoccarda e quella di Milton Keynes sono state smentite. Ecco infatti le due squadre portare costanti aggiornamenti per la stagione attuale, inizialmente non previsti come affermato più volte da Toto Wolff. È indispensabile comunque non dimenticarsi della nuova era e di quello che sarà il prossimo anno. Se non si dovesse creare una monoposto all’altezza, si rischia di esserne penalizzati a lungo termine. Da questo punto di vista potrebbero trarne vantaggio le scuderie non interessate nella lotta, come Ferrari o McLaren.

Nonostante questo, lo scontro continua, e chissà quali sorprese può riservarci il GP del Belgio. Verstappen è agguerrito dopo le ultime due gare in cui è stato penalizzato dalle due Mercedes, a Silverstone da Hamilton e in Ungheria da Bottas. La Mercedes punta invece più sulla prudenza: sono riusciti a ribaltare la situazione e a portarsi in testa, ma conoscono bene la potenza della Red Bull. Non per nulla, Max ha vinto 5 GP di fila prima dei due incidenti che gli hanno precluso un buon risultato in gara. Chi vincerà questa guerra? Sarà solamente il tempo a potercelo dire, ma intanto noi gustiamocela.