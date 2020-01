Todt: “Chi lavora in Formula 1 è un privilegiato”

L’anno prossimo la Formula 1 toccherà la quota record delle 22 tappe nel Mondiale. Un numero considerevole, ma che il francese è favorevole ad aumentare

Il presidente della FIA, Jean Todt, si è dichiarato a favore di un estensione del calendario fino a 25 gare. Il francese ha spiegato che gli addetti ai lavori non dovrebbero lamentarsi se fanno il loro lavoro con passione. Liberty Media intende aumentare progressivamente il numero di Gran Premi durante l’anno. In questa nuovo 2020, la categoria regina vivrà la sua stagione più lunga con ben 22 gare.

Nonostante ciò, Todt pensa che ci vorrà molto tempo prima di raggiungere la fatidica quota di 25 gare. “Penso che sarà un lungo percorso prima di essere vicini alle 25 gare. Penso che al discorso delle 25 gare sia stata data troppa importanza”, ha spiegato l’ex team principal del Cavallino ad Autosport.com

Il presidente della FIA è favorevole all’aumento degli appuntamenti, a differenza di molti addetti ai lavori della Formula 1. Il francese ritiene che questo non dovrebbe diventare un peso poiché sono ‘persone fortunate’. “Con ciò che ciò rappresenta, ho un diverso punto di vista. Sento che, e qui sono incluso anch’io, siamo benedetti di essere in un mondo che amiamo. Abbiamo passione e dunque siamo privilegiate”.

“Chiunque in Formula 1 ha un grosso privilegio. Ma deve anche fare il suo dovere. Quando ero in Ferrari, lavoravo 18 ore al giorno, sei o sette giorni alla settimana perché avevo passione”, ha aggiunto. Todt crede che le famiglie dei lavoratori del Circus dovrebbero capire se i loro parenti dovessero trascorrere più tempo lontano da casa: “Se hai una buona famiglia, capiranno. Non devi farlo per tutta la vita.”

Il francese ha spiegato il suo modo di vedere le cose è cambiato grazie ai viaggi che ha fatto di recente. Ha visto con i suoi occhi persone impantanate nella povertà più assoluta e che combattono ogni giorno. “Siamo qui per parlare di Formula 1, ma non possiamo chiudere gli occhi e dimenticare ciò che sta accadendo in altri luoghi. Abbiamo una popolazione di otto miliardi di persone e circa 800 milioni che non sono in grado di mangiare, bere o farsi vaccinare”.

Per tutto questo, Todt ha ribadito che qualsiasi dipendente del Circus dovrebbe sentirsi felice e fortunato per il suo stipendio e la sua posizione. “Ancora una volta, sento che dobbiamo essere grati. Tutti coloro che lavorano in Formula 1 con salari migliori rispetto ad altre aziende, devono essere felici“, ha concluso Jean Todt.