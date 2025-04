AUTO a pezzi, boom di furti gomme: te la distruggono per rubarti i cerchi | Danni da 1.200€

Furti di ruote in aumento: prudenza e attenzione possono fare la differenza nel prevenire spiacevoli sorprese

Ancora un allarme per gli automobilisti italiani. La nuova frontiera del furto d’auto non è più l’intero veicolo, ma le sue singole componenti.

In particolare, si registra un preoccupante aumento dei furti di pneumatici e cerchi, un fenomeno che sta lasciando dietro di sé auto letteralmente “a pezzi” e danni ingenti per i proprietari, spesso superiori ai 1.200 euro.

Le modalità sono sempre più rapide e spregiudicate. I ladri agiscono spesso di notte, smontando le ruote in pochi minuti e lasciando l’auto appoggiata su mattoni o, peggio ancora, sui dischi freno, causando ulteriori danni alla carrozzeria e al sistema frenante.

Per raggiungere il loro obiettivo, non esitano a forzare portiere e finestrini, rovistando anche all’interno dell’abitacolo alla ricerca di oggetti di valore. La speranza è che le indagini in corso portino presto all’individuazione e all’arresto dei responsabili di questi furti.

Il business dei cerchi in lega

Il motivo di questo recrudescenza di furti è da ricercarsi nel mercato nero dei ricambi. I cerchi in lega, soprattutto quelli di modelli recenti e di lusso, rappresentano un bottino appetibile per i ladri, che possono rivenderli facilmente a prezzi vantaggiosi. Questo traffico illecito alimenta un giro d’affari sommerso che danneggia sia i privati cittadini che le compagnie assicurative.

Sebbene il fenomeno non risparmi nessuna regione, alcune aree sembrano essere più colpite di altre. Le grandi città e le zone periferiche meno illuminate diventano spesso il teatro di questi raid notturni. Anche i parcheggi isolati e le strade poco trafficate rappresentano un facile bersaglio per i malviventi.

Come proteggersi?

Il furto di pneumatici e cerchi non comporta solo un danno economico significativo per la sostituzione dei pezzi rubati e la riparazione dei danni collaterali. Rappresenta anche un disagio notevole per i proprietari, che si ritrovano improvvisamente senza la possibilità di utilizzare il proprio veicolo, con tutte le conseguenze che ne derivano per la vita quotidiana. Di fronte a questa ondata di furti, è fondamentale adottare alcune precauzioni per proteggere la propria auto.

Parcheggiare in luoghi sicuri é una buona consuetudine per evitare i furti. Scegliere parcheggi custoditi o zone ben illuminate e trafficate può scoraggiare i ladri. Un valido escamotage per limitare i ladri consiste nell utilizzare bulloni antifurto. Questi speciali bulloni rendono più difficile e lunga l’operazione di smontaggio delle ruote. In caso di furto, un localizzatore satellitare può aiutare a rintracciare l’auto e recuperare la refurtiva.