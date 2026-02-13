Test Bahrain 2026: Antonelli in testa al terzo giorno

Test Bahrain 2026: Antonelli in testa e la Mercedes conquista una doppietta

Andrea Kimi Antonelli segna il tempo di 1:33:669 e si porta in prima posizione durante i test in Bahrain. Il pilota italiano supera il tempo segnato da George Russell, durante la sessione tenutasi in mattina, di 0,249 e permette alla Mercedes di conquistare una doppietta.

Una situazione che permette alla scuderia tedesca di superare la giornata deludente di giovedì, dovuta a un problema alla power unit per il diciannovenne. Tuttavia, la Mercedes appare il team favorito per questa stagione, in quanto entrambi i piloti sono gli unici a essere scesi sotto il 1:34:000. Il team principal, Totò Wolff, ha tentato di mettere fine alle voci sostenendo che sia la Red Bull il vero punto di riferimento.

Situazione positiva anche per la Ferrari

Una scuderia a essere riuscita a passare inosservata è la Ferrari. Il team italiano ha usufruito di un venerdì abbastanza positivo, con Lewis Hamilton che ha terminato la giornata al terzo posto grazie al tempo di 1:34:209. La giornata del sette volte iridato si è conclusa dieci minuti in anticipo a causa di quello che appare essere una perdita di carburante.

Nonostante la sessione sia riuscita a continuare, nessuno è riuscito a superare il tempo del pilota inglese. Oscar Piastri e Max Verstappen infatti, collocati rispettivamente in quarta e in quinta posizione, li troviamo a 0,880 e 1,672 da Antonelli. Al sesto posto troviamo il nuovo pilota Red Bull, Isack Hadjar. A completare la top 10 ci pensano, Esteban Ocon, Franco Colapinto, Oliver Bearman e Nico Hulkenberg.

Il numero di giri effettuati

Un altro aspetto importante da tenere in riguarda il numero di giri effettuati. Ad aver compiuto il maggior numero di giri del circuito del Bahrain è il pilota della McLaren, Oscar Piastri con 161. Dietro di lui troviamo Hamilton con 150, Colapinto con 144 e Lawson con 119. Questo porta la Mclaren a essere prima davanti alla Ferrari per numero di chilometri percorsi. Al terzo posto troviamo Williams con 146 giri, seguita dalla Haas con 145, l’Alpine con 144 e dalla Mercedes con 139.

Ad affrontare i primi problemi della giornata troviamo il team Cadillac e l’Aston Martin. Il team statunitense ha causato la prima bandiera rossa per un problema di raffreddamento nella monoposto di Valtteri Bottas. Il pilota finlandese è rimasto fuori per circa due ore, portando il team a completare soli 105 giri.

Dietro al team americano troviamo l’Aston Martin con 75 giri, a causa di un problema che ha tenuto fuori Lance Stroll quasi tutto il pomeriggio. Dopo questi primi tre giorni, la Formula 1 tornerà in pista nel circuito del Bahrain dal 18 al 20 Febbraio per ulteriori test pre-stagionali prima dell’inizio del campionato previsto per il 4 marzo a Melbourne.