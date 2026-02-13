Ferrari nella gerarchia della nuova F1: le parole di Leclerc

Charles Leclerc riflette sulle prestazioni della Ferrari e delle altre vetture in seguito ai primi test

Con l’arrivo dei nuovi regolamenti tecnici, la Formula 1 si prepara a una nuova stagione piena di incognite. Le nuove power unit e le strategie avanzate di gestione dell’energia hanno reso più difficile la lettura dei valori emersi dai test, dove ogni team può nascondere parte del proprio potenziale. Le dichiarazioni non provengono solo dal pilota Ferrari Charles Leclerc, ma anche dallo spagnolo Fernando Alonso. “Ci sono alcuni giri in cui, cambiando anche un’impostazione, possiamo perdere o acquisire otto decimi“, afferma.

Le dichiarazioni del pilota monegasco non fanno che confermare l’ambiguità dei risultati in seguito alle nuove normative. “È veramente difficile da capire“, inizia Leclerc. “Era difficile già con la vecchia generazione di auto, ma ora ci sono così tante piccole modifiche che si possono fare, e si può nascondere il vero potenziale dell’auto in molti in modi diversi. Quindi per noi è veramente molto complicato capire esattamente a che punto siamo”.

Le speculazioni su Red Bull, Mercedes e McLaren

Nonostante l’incertezza generale, una prima tendenza sembra emergere. Secondo il monegasco, le vetture della Red Bull e della Mercedes appaiono leggermente più avanti rispetto a Ferrari e McLaren. “Penso che la Red Bull abbia mostrato cose davvero impressionanti in termini di power unit sin dall’inizio dei test”, dichiara. “Anche la Mercedes sta mostrando cose molto interessanti, ma direi che loro si nascondono molto di più. Mi aspetterei che loro due in particolare fossero un po’ più avanti rispetto a noi“.

“La McLaren, invece, è più difficile da comprendere, ma personalmente penso che davanti vi siano Red Bull, Mercedes e poi noi. Anche se per ora non credo che vi sia un distacco così grande“. In un contesto tecnico completamente nuovo, i valori visti nei test restano indicativi e destinati a cambiare rapidamente con lo sviluppo delle vetture. Solo le prime gare riveleranno se le sensazioni di Charles Leclerc troveranno conferma o se la stagione 2026 riserverà equilibri ancora tutti da scrivere.