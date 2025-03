Tesla Model Y, il prezzo crolla spaventosamente: adesso costa meno di una Panda | O adesso o mai più

Ora puoi avere una Tesla Model Y al prezzo di una Panda. Il mercato in calo e l’offerta imperdibile è adesso sul piatto.

“Ora o mai più“, questo il titolo di un noto programma televisivo Rai, ma anche il motto perfetto per coloro che sognano di mettersi al volante della loro Tesla. Questo è il momento giusto per avere la Model Y a un prezzo che difficilmente verrà riproposto.

Il mercato delle automobili sta affrontando una crisi non di poco conto, per via delle automobili elettriche. Quest’ultime si sono presentate come costose e poco affidabili e questo ha fatto crollare le vendite. Ma Tesla ha continuano a conservare il suo fascino, a tal punto che il patron Tesla ha deciso di espandere i suoi interessi, quasi a voler prendere il comando del mondo.

Ma mentre Elon Musk gioca a Mignolo con Prof, insieme a Donald Trump, la sua auto inizia ad accusare il colpo di un mercato elettrico che non è mai decollato.

Questa nuova offerta però, promette di far perdere la testa veramente a tutti. Da questo nuovo capitolo si riparte, per avere un aumento delle vendite, ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Tesla Model Y la più desiderata

Tesla e il suo patron sono sbarcati sul mercato automobilistico per dare una svolta, per diventare il punto cardine delle valutazioni che gli automobilisti possono compiere per l’acquisto di un automobile elettrica. Un mercato che stenta a partire per via dei mille dubbi che gli automobilisti nutrono nei loro confronti.

Un’auto che potremmo definire al di fuori del mercato, uno dei prodotti che è ritenuto il top assoluto, nonostante le mille critiche. Auto che offre 500 km di autonomia, in un mercato che spesso non va oltre i 350 km, continua a mietere il mercato con un’offerta veramente imperdibile.

L’offerta che rende tesla ancora più affascinante

Tesla ha deciso di mettere sul piatto dei propri automobilisti un’offerta veramente imperdibile, valida dal 6 marzo 2025 al 31 marzo solo sulla Model Y. Ricariche gratuite ai Supercharger per tutti coloro che scelgono un’unità preconfigurata. L’offerta in questione è cumulabile con il Tesla Bonus da 4 mila euro incentivo che permette di beneficiare di un notevole vantaggio economico.

Una condizione di vantaggio per l’acquisto del modello di Casa Tesla, che difficilmente potrà essere riproposto. L’occasione di avere a un prezzo molto basso l’auto che è ormai diventata oggetto del desiderio di molti.