Nuova patente baby, adesso licenza a 12 anni: li troviamo sulle strade tutti i giorni e sono un pericolo | Il Governo ha deciso di ammazzarci

La licenza a 12 anni, questa è la novità per quello che riguarda la patente. Un grandissimo pericolo che troviamo sulle strade tutti i giorni.

Il cambio del Codice della Strada dovrebbe essere in grado di rendere le strade molto più sicure. Invece gli automobilisti negli ultimi mesi, si sono accorti che si sta creando una situazione veramente molto incredibile e pericolosa. Purtroppo ogni giorno si vedono automobili che hanno alla guida dei giovanissimi, che viene da chiedersi se, effettivamente, abbiano l’età per mettersi al volante.

Una situazione che sta creando un grandissimo allarme. Insomma 12 anni al volante sembra essere un po’ eccessivo, ma sembra proprio che la nuova normativa lo permetta.

Ma l’obiettivo non era quello di riuscire ad avere una strada più sicura? Probabilmente iniziare a mettere al volante i ragazzi, quando sono ancora molto giovani, potrebbe essere un modo per riuscire a dare maggiore esperienza agli automobilisti. Ovviamente sono molti coloro che si chiedono se il Governo non si sia impazzito.

Ecco allora cosa sta succedendo in merito alla patente baby.

Sulle strade sempre più veicoli pericolosi

Quando Matteo Salvini ha iniziato a lavorare al nuovo Codice della Strada, l’obiettivo da raggiungere era quello di riuscire ad avere delle strade molto più sicure. Ma questo non sembra essere possibile se questi sono i risultati. Si è molto parlato delle nuove normative, con gli automobilisti che temono di essere colpiti da una multa da un momento all’altro. Si vorrebbe che gli automobilisti seguissero le regole, per evitare incidenti e pericoli di vario genere.

Nonostante le sanzioni molto più elevate e i controlli molto più stringenti, ogni giorno ci sono segnalazioni in merito ad incidenti, tamponamenti e freni inaffidabili. Possibile che sia colpa solo ed esclusivamente degli automobilisti? In realtà non è esattamente così, la colpa sarebbe anche delle automobili.

Il dato nascosto: la verità dietro questa emergenza

Niente patente baby, tranquilli, i vostri bambini continueranno ad essere al sicuro e anche tutti gli altri, i 12 anni a cui ci si riferisce è l’età media delle automobili che circolano sulle strade della nostra penisola. Sembra che in media queste vetture hanno 12,5 anni e la situazione, al momento non sembra destinata a migliorare considerando anche la crisi del mercato automobilistico.

Il parco auto italiano è uno dei più vecchi dell’Europa intera, con milioni di veicoli che potrebbero, non solo essere inquinanti, ma anche poco sicuri. Secondo i numeri raccolti dagli esperti, occorrerebbero ben 26 anni per rinnovare il parco auto italiano, in questo modo le strade vedranno milioni di automobili ormai obsolete.