Novità strisce rosse sulle strade, servono per farti pagare 200€ ogni volta che le superi: il nuovo Codice della strada è un incubo

Ad ogni colore di striscia il suo divieto: meglio stare attenti per non incorrere in multe da incubo. Ecco l’ultima novità in arrivo.

Se passate buona parte delle vostre giornate attaccati ad un volante farete bene a stare attenti ai colori che compaiono sulla sede stradale.

La “regola non scritta” è in realtà raccomandabile anche per coloro che l’auto non la guidano per molti minuti, avendo la fortuna di trovare quasi subito il tanto agognato parcheggio.

Fermare il proprio mezzo è diventata ormai una missione quasi impossibile, vuoi per l’abnorme numero di veicoli presenti, vuoi perché i posteggi sono costantemente occupati, non sempre in maniera corretta.

Tra righe blu, bianche e blu e gialle il rischio di confondersi è reale, in particolare per chi vede il parcheggio come una ciambella di salvataggio al termine di una lunga giornata.

Occhio ai colori sulle strade: il Codice non perdona i trasgressori, previste sanzioni da paura

Fare attenzione è però indispensabile, dal momento che le sanzioni previste per i trasgressori sono molto severe. Nel dettaglio l’art. 146 del Codice della Strada prevede sanzioni fino a 665€ per il mancato rispetto della segnaletica stradale verticale e orizzontale, quindi cartelli e strisce poste sull’asfalto.

L’art. 158 del Cds, invece, vieta la sosta in luoghi non consentiti e prevede multe da 41€ a 168€ per divieto di fermata o sosta. Sanzione che può superare i 200€ se avviene in un’area riservata o vietata. Compresa quella nelle strisce del nuovo colore che sta per invadere le strade italiane, il cui messaggio va mandato a memoria proprio a causa del messaggio che intende trasmettere.

Spuntano le strisce rosse: dove possono comparire e le norme di comportamento richieste

Si tratta del rosso, che da qualche mese fa già capolino in Spagna per tracciare le strade considerate più a rischio di incidenti. Per il momento è solo una sperimentazione, che invita l’autista a prestare particolare attenzione a tratti insidiosi o purtroppo già teatro di sinistri più o meno gravi, lungo i quali è fatto espresso divieto di sorpasso.

Una delle arterie spagnole dove è stata introdotta questa novità è la A35, nelle vicinanze di Malaga, amaramente ribattezzata “La strada della paura”, dove solo nel 2023 si sono registrati ben 10 decessi. La scelta del rosso è volta a richiamare immediatamente l’attenzione dell’automobilista. Tutto lascia pensare che la novità arriverà a breve anche in Italia, dopo che il nuovo Codice della Strada in vigore da dicembre ha imposto sanzioni ancora più severe per chi provoca incidenti.