Tesla, Elon Musk cambia rotta per riconvertire il business della sua impresa | Da domani non costruirà più auto

La nuova perdita della leadership da parte di Tesla, può portare Elon Musk a cambiare rotta per riconvertire il business della sua impresa.

Un 2024 un po’ così. A forse di sorpassi e controsorpassi Tesla si era riappropriata della leadership di vendite di auto elettriche. L’unica volendo a reggere il passo dei cinesi della BYD, capace di scalzarla da lassù nell’ultimo trimestre del 2023. A quanto pare un (nuovo) fuoco di paglia.

I dati del primo semestre del 2024 evidenziano tanti numeri negativi per il brand automobilistico statunitense con sede ad Austin in Texas, specializzata nella produzione di auto elettriche, pannelli fotovoltaici e sistemi di stoccaggio energetico.

Secondo i dati di da JATO Dynamics, sempre per quanto riguardo il primo semestre del nuovo anno, Tesla sta perdendo terreno a casa sua, negli Stati Uniti dopo le vendite sono diminuite dell’8%, crollando letteralmente in Europa, con un rilevante -13%, il più alto calo della quota di mercato BEV in Europa nei primi sei mesi di quest’anno, dietro solo al gruppo Volkswagen, sceso di 3,3 punti, dal 22% al 18,7%.

La crisi dell’elettrico, che non riesce proprio a convincere milioni e milioni di automobilisti, sia per l’esborso economico, sia per la mancanza di veri incentivi, senza dimenticare le colonnine per la ricarica: un salasso per chi la mette in casa, troppo poche e non convinienti per chi deve girovagare per le grandi città, a caccia della recharged.

Elon Musk, l’ultima idea

Ma Elon Musk non è diventato uno dei personaggi più ricchi, controversi e in perenne hype nel mondo, a casa. Nonostante il calo delle vendite, Tesla continua a stupire il mercato: azioni verso un potenziale di rialzo maggiore se si esamina la sua performance storica in relazione alla politica monetaria della Federal Reserve.

Il prezzo delle azioni è salito, in linea con la reazione generale del mercato ai tagli dei tassi di interesse della Fed e allo slancio positivo derivante dall’annuncio di stimoli economici da parte della Cina.

La proiezione

Gli indicatori tecnici rilevati dall’analista Jake Wujastyk suggeriscono che Tesla potrebbe tornare a dettar legge tra le auto elettriche, per una crescita esplosiva definita “la madre di tutti i volumi sugli scaffali”. Anche l’indicatore MACD ha effettuato un crossover verso l’alto, un segnale rialzista che suggerisce un potenziale slancio dei prezzi al rialzo. Il brand texano vede anche prospettive favorevoli poiché presenta fondamentali notevoli che potrebbero continuare a sostenere la crescita dei prezzi. Come?

Wall Street prevede che Tesla consegnerà veicoli in linea con le aspettative del mercato in modo tale da raggiungere le 460.000 unità entro il terzo trimestre del 2024, con una crescita del 6% su base annua, che andrebbe a rilanciare il brand caro a Elon Musk, di questo 2024 un po’ vissuto sulle montagne russe. Il prossimo evento di Robotaxi sarà la cartina di tornasole sull’atteggiamento degli investitori. In molti ipotizzano una tabella di marcia chiara per i suoi taxi a guida autonoma, e si prevede che il successo di prodotti come Robotaxi aiuterà l’azienda a posizionarsi come una forte azienda di intelligenza artificiale. Ovviamente c’è lo zampino di Elon Musk.