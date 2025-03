10.000€ di multa, se ti fai un selfie in auto anche da fermo | Ora è illegale scattare questo tipo di immagini

Ti fanno 10 mila euro di multa se ti trovano a fare un selfie in automobile anche se stai fermo. Ora non puoi più farlo.

Fino a non molto tempo fa scattare un selfie in macchina poteva essere considerato un gesto del tutto normale, quasi un’abitudine in un mondo che non fa altro che mettere immagini in rete. Ma adesso è arrivata una normativa che sembra in grado di stravolgere completamente le abitudini di ogni singolo automobilista.

Se si scatta un selfie in automobile, anche se lo si fa quando si è parcheggiati, si rischia una multa fino a 10 mila euro. Una normativa che nulla c’entra con le nuove regolamentazione per quello che riguarda l’utilizzo dei dispositivi mobile al volante.

Il 14 dicembre scorso è entrato in vigore il Nuovo Codice della Strada che sanziona piuttosto duramente coloro che mentre sono alla guida utilizzano il cellulare, provvedimenti indispensabili per evitare che l’automobilista diventi un pericolo.

Quindi la multa di 10 mila euro prevista in questi casi va a tutelare non la sicurezza stradale, ma ben altro. Occorre quindi prestarvi attenzione se non si vogliono avere beghe legali.

Una questione di sicurezza o di privacy? Ecco cosa rischi davvero

Quello che si è venuto a creare di fronte a una notizia di questo genere è allarmismo vero e proprio che ha colpito moltissimi utenti; possibile che per un solo selfie si rischia una multa così elevata. La realtà è che occorre comprendere il motivo per cui si prevede un provvedimento di questo genere. In effetti il problema non è né l’utilizzo dello smartphone in sé, né tanto meno quello del selfie, quello che si cerca di mettere in luce è il bisogno di tutelare la privacy di terze persone.

Un argomento piuttosto delicato che spinge l‘opinione pubblica a riflettere a cercare quella che è la soluzione migliore per evitare che i diritti di altri vendano violati. Si cerca di tutelare il diritto alla riservatezza, come previsto dalla legge che cerca di proteggere i dati personali. Questo è il motivo per cui 10 mila euro di multa sono ritenuti come la giusta pena.

La vera infrazione: senza consenso non si possono possedere immagini

La vera infrazione non è quella di scattare una foto, se questo avviene quando l’auto è ferma e spenta, ma piuttosto quella di prendere nell’immagine altre persone, violandone la privacy. A regolare ciò ci pensa l’art. 96 della legge sul diritto d’autore “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”. L’articolo 10 del codice civile invece, stabilisce che, in caso di abuso dell’immagine altrui, il soggetto interessato può chiedere la rimozione immediata del contenuto e un risarcimento danni.

Quindi se nel proprio selfie compaiono altre persone, occorre chiedere il permesso prima di pubblicare le immagini sui social Alcune volte non si pensa a tutto questo e un semplice selfie può diventare un incubo.