Tergicristalli rumorosi, risolvi in un lampo con il trucco fai da te da 10 centesimi | Non li devi nemmeno sostituire

Grazie a questo trucco fai da te da 10 centesimi, risolverete finalmente il fastidioso inconveniente dei tergicristalli rumorosi senza neanche doverli sostituire.

I tergicristalli rivestono un’importanza elevata nell’andamento di un veicolo e della sua sicurezza, molti lo sottovalutano poiché non si sono mai posti una semplice domanda: avete mai provato a viaggiare con il vetro sporco?

Per questo motivo, le spazzole di questo utilissimo strumento devono essere sempre nuove e curate, proprio perché grazie a esse, il ghiaccio, lo sporco e i vari residui di polvere vengono spazzati via con il loro classico movimento, sostituendo la sporcizia, a un vetro lindo, grazie al liquido per i vetri di cui ogni auto dispone.

Quando arriverete al classico momento dei tergicristalli rumorosi, prima di sostituirli, provate il trucco fai da te da 10 centesimi. Potreste scoprire “un mondo” grazie a prodotti che tutti abbiamo in casa.

L’importanza di avere dei tergicristalli sempre funzionanti

Come dicevamo, i tergicristalli sono molto importanti per l’auto, ma proprio per il loro utilizzo elevato, unito all’usura e alle intemperie ambientali, ci si trova spesso al momento in cui è ora di sostituirli. In commercio ormai ne esistono di svariati prezzi con relativi plus. Ci sono i classici, quelli piatti che aderiscono meglio al vetro durante la pulizia, quelli riscaldati per sbrinare meglio il parabrezza e così via.

Inoltre ci sono piccoli accorgimenti che potreste fare, in modo da allungare al più tardi possibile il periodo della sostituzione, come per esempio pulire le spazzole o coprirle durante l’inverno, in modo che la gomma non rimanga attaccata al vetro congelato.

Cosa fare con i tergicristalli rumorosi

Tutti quanti si sono trovati a lungo andare, ad avere i tergicristalli rumorosi, con relativa scarsa pulizia della gomma sul parabrezza, in quanto prossimi alla sostituzione. Come riportano da motor.elpais.com però, prima di cambiarli, potreste provare il trucco fai da te da 10 centesimi, visto che vi servirebbe soltanto un po’ di aceto e vaselina. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Per prima cosa, dovrete versare dell’aceto su un panno in microfibra e pulire il vostro tergicristallo, in seguito, con un altro panno pulito, rimuovere gli eccessi. Quando gli elastici saranno asciutti, applicate un po’ di vaselina, attendete che questa si asciughi, molti consigliano di lasciarla all’aria per tutta la notte e dovreste aver risolto il vostro problema. Ovviamente, prima di effettuare un qualunque metodo fai da te, verificate che i vostri tergicristalli siano compatibili con le sostanze che vi abbiamo illustrato, per evitare danni peggiori.