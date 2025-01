Alcoltest, cascano i primi asini: ecco cosa non fare mai | Ti va a finire peggio di quel che credi

Se non vuoi cascare nella trappola delle nuove regole, allora ecco cosa non devi fare. L’alcoltest sta mietendo vittime.

La guida in stato d’ebrezza è stato uno degli argomenti su cui maggiormente si è posta attenzione nel lavoro svolto per revisionare il codice della strada. Le nuove regolamentazioni prevedono sanzioni molto più severe per coloro che vengono colti al volante dopo aver bevuto.

Nell’ottica di strade molto più sicure, la guida in stato d’ebrezza è uno dei comportamenti che mettono maggiormente a rischio tutti i cittadini che si trovano in strada, per questo motivo è stato decido di intervenire piuttosto duramente contro i trasgressori.

Mettersi al volante dopo aver bevuto vuol dire non avere piena coscienza di quelli che possono essere i rischi, inoltre si allunga il tempo di reazione nel caso in cui si debba intervenire velocemente in strada.

Non di rado poi, ci sono persone che mettono in atto comportamenti che possono essere causa di grattacapi non di poco conto.

Alcoltest: cosa si rischia se si viene fermati in stato d’ebrezza

A dicembre scorso è entrato in vigore il nuovo Codice della Strada che ha introdotto sanzioni molto più stringenti per coloro che vengono trovati con un elevato tasso alcolemico al volante. Le pene variano a seconda del tasso rilevato, vanno da un minimo di 543 euro per coloro che si fermano a uno 0,5 g/l, fino ad arrivare a un’ammenda fino a 6000 euro e arresto da 6 mesi all’anno, con sospensione della patente di 2 anni e decurtazione di 10 punti.

Per i neopatentati il limite imposto è di zero nei primi 3 anni di conseguimento della patente e le sanzioni vengono, per loro, aumentate di un terzo. Raddoppiate le sanzioni in caso di incidente e invece se si verificano recidività si avrà l’obbligo di istallare l’alcolock. Tutte le misure sono ovviamente volte ad evitare incidenti per essersi messi al volante dopo aver bevuto.

Attenzione a questo comportamento

Laprovinciacr.it riporta ciò che è accaduto a un automobilista di Casalmaggiore che nella notte della Befana è stato fermato e denunciato dalle forze dell’ordine. L’uomo sarebbe stato fermato dai carabinieri che gli avrebbero chiesto di sottoporsi all’alcoltest per via di evidenti segni di consumo di alcol in quantità elevate, ma si sarebbe rifiutato di sottoporsi al controllo.

L’automobilista è stato quindi denunciato alle autorità giudiziarie e la sua patente ritirata; infine la vettura è stata affidata a un automobilista idoneo. Si ricorda che è opportuno mostrarsi sempre collaborativi con le forze dell’ordine, per evitare problematiche di gran lunga maggiori.