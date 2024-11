Tergicristalli, questo pulsante segreto è la chiave per averli sempre come nuovi | Non lo conosce nessuno

Finalmente mostrato pulsante segreto dei tergicristalli delle auto: ti aiuterà a mantenerli sempre in buone condizioni, senza problemi.

Mantenere la propria auto in sicurezza, anche a costo di spenderci dei soldi in più, è sempre cosa buona e giusta. In fondo, extrema ratio, ne va della vita di chi guida e dei suoi passeggeri. La cura dei dettagli una regola, non l’eccezione. Questa la base su cui trovare l’altezza della situazione, soprattutto per chi viaggia tanto.

Avere un’auto verificata e performante non solo è da considerarsi un investimento per una maggiore durata del veicolo, ma per viaggiare senza problemi. Soprattutto adesso che il freddo sembra aver fatto capolino in Italia.

Nella stagione invernale le attenzioni vanno focalizzate su pneumatici e tergicristalli. I primi nascono per aiutare l’automobilista a fornire una trazione migliore alle temperature più fredde. Come? Presentano mescole specializzate e design avanzati del battistrada. E ancora.

Migliorano le prestazioni di frenata fino al 20%. E i test in condizioni di neve hanno rivelato che i veicoli con pneumatici invernali permettono di frenare 8,5 metri prima di quelle auto che montano, per esempio, le quattro stagioni.

Dai pneumatici ai tergicristalli ad hoc il passo è breve

Quello dei pneumatici è un discorso facilmente trasportabile nel mondo dei tergicristalli, utilizzatissimi in questo periodo, non solo per la neve, ma ovviamente per la pioggia. Proprio per queste condizioni metereologiche persistenti nel periodo invernale, devono essere curati. Oppure montati dei nuovi.

I tergicristalli svolgono un ruolo chiave in un’auto: ci consentono di avere una buona visibilità su strada rimuovendo lo sporco e l’acqua del parabrezza. Inevitabile l’attenzionamento della loro spazzole che spesso si consumano, soprattutto dopo i mesi estivi.

Tergicristalli, come funziona il pulsante segreto

Mantenere i tergicristalli in buone condizioni è di fondamentale importanza, non fosse per una questione di visibilità, a prescindere sia dalle condizioni metereologiche, sia dal luogo in cui si vive. Sono ancora tanti i conducenti che danno poco peso a una delle componenti essenziali di un’auto. Forse non tutti sanno che cambiare le spazzole mal funzionanti, o meglio non performanti, è semplicissimo. Perché?

Perché moltissimi brand “danno in dotazione” un pulsante presente su larga scala in milioni e milioni di veicoli, che rende un giochetto da ragazzi cambiare le spazzole dei tergicristalli. Grazie a questo pulsante, per molti segreto, il tergicristallo viene prima posizionato in posizione verticale, quindi il clic magico sul pulsante di ancoraggio. Che rimuove il pennello utilizzato, inserire nuovamente la gomma è a prova di ragazzino, quando si sente il clic vuol dire che il posizionamento è corretto.