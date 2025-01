Tergicristalli, in inverno mettili sempre in questa posizione | Non li dovrai mai più cambiare

I tergicristalli in inverno dovrai metterli sempre in questa posizione, in questa maniera non dovrai più cambiarli per un bel po’ di tempo.

I tergicristalli svolgono un ruolo fondamentale per la sicurezza della vostra guida, per questo motivo fareste meglio ad averne sempre cura. La manutenzione è fondamentale, così come la sostituzione quando questi iniziano a essere inutilizzabili.

Sono svariati i motivi per cui la gomma al loro interno non pulisca più bene il vostro parabrezza, si va dall’usura, ai fenomeni atmosferici, alla rottura del dispositivo stesso. A parte lo scenario per cui dovrete recarvi per forza da un elettrauto, per tutto il resto, la vostra azione è fondamentale.

In inverno quindi, i tergicristalli, metteteli sempre in questa posizione. In questa maniera ritarderete a data da definirsi il momento in cui dovrete cambiarli.

Come proteggere i tergicristalli

I tergicristalli sono tanto utili quanto delicati, motivo per cui, dovrete necessariamente proteggere la loro gomma in inverno, soprattutto in presenza di temperature glaciali al di sotto dello zero. Se non potete tenere l’auto in garage o in zone riparate, fareste meglio ad acquistare il telo apposito per coprire tutto il parabrezza dal gelo e dalla neve, oppure comprare le apposite coperture in cui inserire le aste, così facendo, anche durante le nottate fredde, sarete sicuri che nulla si danneggerà prima del tempo.

Ovviamente prima o dopo, i tergicristalli saranno da cambiare, in quanto l’usura vi obbligherà ad un continuo riciclo nel corso degli anni, ma ovviamente più presterete attenzione e più ritarderete questa spesa. Inoltre sappiate che ci sono anche trucchetti per scongelare il vetro, senza dover necessariamente utilizzare il grattino apposito, come per esempio il metodo dei sacchetti riempiti con acqua tiepida da passare sul vetro e così via.

La posizione da far assumere ai tergicristalli

In inverno, fareste meglio a mettere sempre in questa posizione i tergicristalli, in questo modo li cambierete il più tardi possibili. Quando le temperature sono molto basse, quando il parabrezza è congelato o sepolto sotto uno strato fitto di neve, l’unica soluzione per evitare che la gomma di questi dispositivi si danneggino, è quella di rivolgerli verso l’alto.

In questa maniera, come rivelano da eleconomista.es, non correrete il rischio di azionarli mentre questi risultano essere congelati al parabrezza, procurando quindi il danneggiamento della plastica. Inoltre, avrete ampio spazio per pulire il vetro in caso di nevicate abbondanti, senza il rischio che i tergicristalli con il peso di quest’ultima, possano spezzarsi e piegarsi.