Specchietto retrovisore: da quando l’ho diviso in due so perfettamente quando è sicuro sorpassare | Non sbagli mai

Cambi corsia, il trucco-svolta dello specchietto retrovisore: in questo modo non sbagli mai, come sorpassare in totale sicurezza.

Cambiare corsia è una manovra essenziale nella guida. Una manovra importante, che diventa pericolosa e sfocia in un incidente, più o meno grave, per mancanza in primis di attenzione, ma anche di abilità nella guida e, soprattutto, di rispetto delle regole della strada. In una parola: sicurezza.

Un incidente nella stragrande maggioranza dei casi avviene quando un conducente passa da una corsia all’altra: sia per sorpassare sia per immettersi in un’altra strada. In alternativa per evitare ostacoli. Vuoi per un motivo, magari evitare ostacoli, vuoi per un altro, è tutta una questione di cambi di corsia.

Una manovra, quella del sorpasso, che richiede certamente il controllo degli specchietti retrovisori e dell’angolo cieco, così da assicurarsi che non ci siano veicoli nella corsia in cui si desidera spostarsi. È inoltre tanto essenziale quanto obbligatorio segnalare che stiamo per compiere la manovra del sorpasso, con i tradizionali indicatori di direzione, un modo per parlare agli automobilisti senza distrarsi.

In un sorpasso l’abilità dell’automobilista sta nell’assicurarsi di mantenere una velocità adeguata e cambiare corsia in modo fluido, evitando movimenti bruschi che potrebbero sorprendere gli altri automobilisti della strada.

Il sorpasso corretto e in totale sicurezza

Uno dei consigli che va per la maggiore sta nell’applicazione della norma di sicurezza che vede tutto ruotare attorno allo specchietto retrovisore, tenendo sempre presente che i veicoli che viaggiano più velocemente possono arrivare dietro di te velocemente.

Uno degli incidenti più comuni, numeri alla mano, è la classica situazione di due veicoli che viaggiano in parallelo: uno cambia corsia repentinamente, scontrandosi con l’altro. Una situazione molto chiara: è colpa di colui che abbandona la propria corsia per invadere quella successiva, anche se ha segnalato l’azione: avrebbe dovuto avvisare e confermare che la manovra era sicura.

Il trucco del nastro

Lo hanno chiamato così sui social, il “trucco del nastro adesivo”. Raul Ros, un po’ insegnante di scuola guida un po’ tiktoker con il nome utente @rosautoescuelista ha pubblicato un video con più di 21.000 visualizzazioni e più di 650 Mi piace, suscitando curiosità e feedback positivi tra gli automobilisti e internauti.

Ros parla di un trucco che aiuta gli automobilisti a determinare quando è sicuro cambiare corsia, se sorpassare un altro veicolo, immettersi in un’altra corsia o tornare nella corsia dopo aver superato un altro veicolo. Di che si tratta? Bisogna posizionare una striscia di nastro adesivo orizzontalmente al centro dello specchietto retrovisore sinistro, fungerà da guida visiva e consentirà a un automobilista di calcolare con precisione la distanza dal veicolo che sta arrivando lungo la corsia dove ci si vuole immettere. Se quel veicolo appare sotto la linea del traffico nello specchietto o al centro, è ancora troppo sorpassare. Viceversa (se il veicolo è nella parte superiore del nastro) via libera!