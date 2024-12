Tergicristalli, addio ghiaccio per sempre con il trucco del bagnino | Mi ha regalato due di questi attrezzi da piscina

Addio al ghiaccio dai tergicristalli con il trucco del bagnino. Grazie a questi due attrezzi da piscina, avrete risolto il problema.

Il periodo invernale, come sempre, porta con sé diversi problemi per quanto riguarda il proprio veicolo, in quanto le temperature si abbassano e diverse complicazioni possono sempre sopraggiungere.

Sicuramente il problema del vetro congelato, da sbrinare il mattino presto prima di andare al lavoro è uno di quelli, così come la macchina da far scaldare prima di partire se si ha un diesel e altre casistiche da fare attenzione.

In merito proprio al parabrezza ghiacciato, se utilizzate il trucco del bagnino avrete risolto il vostro problema e i vostri tergicristalli vi ringrazieranno sicuramente, grazie a questi attrezzi da piscina.

Gli oggetti fai da te per la vostra auto

Molte volte, non c’è sempre bisogno di acquistare articoli molto costosi per poter risolvere i problemi in auto. Tante volte un rimedio fai da te potrebbe farvi ottenere il medesimo effetto, risparmiando notevolmente. Se fate una ricerca online troverete molti consigli utili che ogni automobilista dovrebbe sapere.

Per farvi un esempio, per risolvere il problema dei vetri appannati, potreste disporre in auto dei sacchetti di stoffa con del sale all’interno, in quanto modo, l’umidità sarà assorbita tutta dallo stesso e voi avrete risolto il problema.

Un metodo utili in piscina tanto quanto in auto

Tra tutti questi trucchetti rivoluzionari c’è sicuramente il trucco del bagnino, grazie al quale avrete risolto il problema dei tergicristalli ghiacciati. Grazie a questi due attrezzi da piscina, che i bambini ma anche gli adulti utilizzano per poter galleggiare, resterete a galla anche nelle spese finanziarie di casa.

Stiamo parlando dei classici tubi di gomma piuma colorati galleggianti che trovate come accessorio in piscina, insieme alla tavoletta. Reperirli in commercio è veramente molto semplice. Una volta acquistati, dovrete tagliarli a metà, aprirli e infilarli delicatamente dentro i tergicristalli, in questo modo, la gomma resterà protetta dalle basse temperature e non si attaccherà al vetro gelato, la quale puntualmente se azionata, si sgretolerà sul vetro. Il mattino seguente, vi basterà accendere il riscaldamento e quando il ghiaccio sarà sciolto, rimuovere gli involucri, azionare i tergicristalli e pulire il vetro senza problemi. Ricordatevi inoltre di cambiare a cadenza regolare i tergicristalli, in quanto si deteriorano con facilità ed è fondamentale che siano sempre funzionanti, visto l’importanza che riversano in auto e per la sicurezza stradale.