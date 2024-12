Fiat se ne esce con il taxi del futuro: è uguale a quello del film di Schwarzenegger | Manca solo il pilota automatico

Il Fiat 850 Visitors è un esempio di come il design italiano possa essere visionario e anticipare le tendenze future

Nel panorama automobilistico italiano, ricco di modelli iconici e innovativi, il Fiat 850 Visitors occupa un posto a sé. Progettato da Bertone e presentato al Salone del Veicolo Industriale di Torino nel 1975, questo minibus dalle linee futuristiche sembrava uscito direttamente da un film di fantascienza. La sua forma trapezoidale, le ampie vetrate e l’assenza di paraurti lo rendevano un oggetto di design unico nel suo genere, capace di catturare l’attenzione anche oggi. Il Visitors nasceva con un obiettivo preciso: trasportare i visitatori degli stabilimenti Fiat in modo confortevole e con stile. La sua realizzazione era frutto di una collaborazione tra Fiat e Bertone, due eccellenze italiane del settore automotive.

Un’eredità che continua

La produzione del Fiat 850 Visitors è stata limitata alle esigenze specifiche per le quali era stato concepito, rendendolo oggi un modello molto raro. Il Visitors era equipaggiato con un motore Fiat 850 T, un propulsore affidabile e performante per l’epoca. Nonostante la produzione limitata, il Fiat 850 Visitors ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’automobilismo. Il suo design innovativo è stato fonte di ispirazione per molti progettisti e continua a suscitare l’interesse degli appassionati di auto d’epoca. Le linee squadrate e le ampie superfici vetrate conferivano al veicolo un aspetto avveniristico, anticipando tendenze che si affermerebbero solo molti anni dopo. Un veicolo dalle forme così particolari e dalle ampie vetrate tale da sembrare uscito direttamente da un set da film di fantascienza anni ’90 come “Richiamo Totale” con Arnold Schwarzenegger.

Il legame con il futuro

Ebbene sì, il Fiat 850 Visitors potrebbe sembrare un’auto del passato, ma in realtà ha molti punti in comune con i veicoli del futuro. Le sue linee pulite e le ampie superfici vetrate anticipano le tendenze del design automobilistico contemporaneo. Inoltre, la sua vocazione alla mobilità condivisa lo rende un precursore dei servizi di ride-sharing oggi così diffusi. Per rendere il Fiat 850 Visitors ancora più attuale, basterebbe dotarlo di un sistema di guida autonoma. Immaginate un minibus senza conducente, in grado di muoversi in modo sicuro ed efficiente nelle nostre città. Un’idea che potrebbe sembrare fantascientifica, ma che è sempre più vicina alla realtà. Questo minibus, nato negli anni ’70, ci dimostra che il futuro dell’automobilismo è già stato immaginato, anche se in forme diverse. E chi sa che un giorno non vedremo nuovamente le strade popolate da veicoli ispirati a questo straordinario progetto.