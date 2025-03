Temperature basse, se usi l’auto becchi 330€ di multa: la Polizia è ferma ad ogni incrocio per pelarti | Controlla il termometro

La stagione fredda è quasi completamente alle spalle ma non sono del tutto svaniti i rischi legati a temperature rigide, gelo e nevicate

Con le basse temperature, le strade si trasformano in insidiose lastre di ghiaccio, mettendo a dura prova la tenuta di strada dei veicoli. Le temperature rigide mettono a dura prova i nostri veicoli.

In questo scenario, la nostra auto diventa un rifugio indispensabile, ma anche una potenziale fonte di guai se non siamo adeguatamente preparati. In queste condizioni, la sicurezza alla guida diventa una priorità assoluta.

È fondamentale che il veicolo sia in perfette condizioni per affrontare le basse temperature. Ciò include liquido antigelo nel radiatore, parabrezza pulito e fari efficienti. Inoltre il ghiaccio e la neve rendono l’asfalto scivoloso, aumentando il rischio di incidenti.

Per questo motivo, il Codice della Strada prevede l’obbligo di dotare la propria auto di pneumatici invernali o catene da neve in determinate zone e periodi dell’anno. Le forze dell’ordine sono impegnate ad effettuare i controlli durante durante tutto l’anno.

Gomme invernali: l’ancora di salvezza contro il gelo

Per affrontare al meglio le sfide dell’inverno, gli automobilisti devono equipaggiare i propri veicoli con pneumatici invernali. Ogni Comune e Provincia ha la facoltà di stabilire i periodi e le strade in cui vige l’obbligo di pneumatici invernali o catene. In generale, l’obbligo scatta dal 15 novembre al 15 aprile.

Tuttavia, alcune zone montane o particolarmente esposte al rischio neve possono anticipare o prolungare questo periodo. Questi speciali pneumatici, realizzati con una mescola di gomma più morbida e un battistrada lamellare, garantiscono una maggiore aderenza su neve e ghiaccio, riducendo il rischio di slittamenti e incidenti.

Sanzioni salate per chi non rispetta le regole

In molte regioni, l’obbligo di montare pneumatici invernali è sancito da ordinanze specifiche. Chi viene sorpreso a circolare senza pneumatici invernali, o con pneumatici non idonei, rischia una multa salata che può arrivare fino a 330 euro. Oltre alla multa, rischiamo anche la decurtazione di punti dalla patente e il fermo amministrativo del veicolo. Per questo motivo, è sempre meglio prevenire che curare.

Prima dell’arrivo dell’inverno, controlliamo lo stato dei nostri pneumatici e, se necessario, sostituiamoli con quelli invernali. In alternativa, teniamo sempre a portata di mano le catene da neve, pronti a montarle in caso di necessità. Ricordiamo che la sicurezza stradale è una responsabilità di tutti. Un comportamento prudente e consapevole può fare la differenza tra un viaggio tranquillo e un incidente.