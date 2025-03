Auto bloccata senza preavviso, se hai ricevuto questa lettera non puoi più circolare: 700€ di multa immediata | Controlla nella posta

Ti bloccano l’auto senza alcun preavviso, se hai ricevuto questa lettera, lascia stare altrimenti ricevi ben 700 euro di multa.

Con l’avvento del Nuovo Codice della Strada il numero di posti di blocco in città è aumentato in maniera veramente esponenziale. I controlli che proprio in questi ultimi mesi stanno avendo luogo, potrebbero colpire chiunque e pensare che alcuni automobilisti si sono sentiti dire di dover scegliere dall’automobile perché bloccata.

Quello che poi si riceve è una multa di 700 euro consegnata sul posto del controllo. Purtroppo sembra che il provvedimento sia preso per via di una comunicazione arrivata e probabilmente ignorata.

Le segnalazioni che sono arrivate dicono che sono veramente tanti colori che hanno ricevuto la comunicazione per quello che riguarda il loro veicolo, ma non vi hanno dato peso.

Ma cosa sta succedendo veramente? In merito a cosa sarebbe arrivato il preavviso? Ecco tutto quello che si deve sapere per evitare delle importanti ripercussioni a riguardo.

La lettera che potrebbe costarti caro

Negli ultimi mesi sono veramente tanti i proprietari di automobili che hanno trovato tra la loro posta una lettera ufficiale che segnala un’irregolarità veramente molto grave, ma altrettanti sono coloro che hanno ignorato la comunicazione e quindi rischiano di incorrere in importanti sanzioni, con multe fino a 700 euro e divieto totale di circolazione.

Il provvedimento a riguardo non riguarda solo coloro che hanno commesso delle infrazioni, ma anche gli automobilisti che possiedono un veicolo che all’interno di un elenco è stato segnalato. Insomma, non è certo sufficiente aver tutto in regola e nemmeno aver pagato il bollo o l’assicurazione, la comunicazione che si riceve è quasi inaspettata, una misura che arriva direttamente dalle case automobilistiche.

Nuove regole per le auto: ecco cosa devi sapere

A decretare le regole a riguardo ci pensa l’articolo 80-bis del Codice della Strada 2025, il quale impone un controllo molto più severo e stringente per coloro che posseggono veicoli che sono stati soggetti a campagne di richiamo per via di difetti che possono decretare problemi di sicurezza o fabbricazione. Quindi se la propria vetture ricade nel gruppo di quelle che sono state richiamate per una riparazione, allora si finisce nella Motorizzazione Civile. A partire da quest’anno la polizia stradale ha accesso direttamente all’elenco dei veicoli che sono richiamati e questo permette controlli molto più stringenti.

Se si riceve l’avviso a riguardo, allora la vettura può essere bloccata, occorre quindi prenotare velocemente l’intervento necessario che deve essere apportato velocemente da parte delle case automobilistiche.