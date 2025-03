Auto a GPL, rifornimenti bloccati in tutta Italia: in queste date sarà vietato | Rimani a piedi

Ci sono date in cui il rifornimento per le GPL sarà bloccato, potresti rimanere a piedi, presta attenzione.

Il mondo automobilistico sta cambiando velocemente e tutti si stanno cercando di adattare a un modo di vivere la guida in maniera differente. Le certezze sono poche, la prima è quella dell’inasprimento delle sanzioni per coloro che non rispettano le regole del Nuovo Codice della Strada, ma anche le modifiche per quello che riguarda i motori.

Le automobili elettriche sono piombate sul mercato, dichiarando battaglia ai motori termici che si rivelano essere estremamente inquinanti. In difesa dell’ambiente quindi, ecco che si inizia a pensare a specifiche normative e se si crede fermamente che i motori diesel spariranno a breve, si decide per il blocco del GPL.

Chiunque abbia una vettura con questa tipologia di motore, deve assolutamente segnare sul calendario queste date, saranno i giorni in cui non sarà possibile fare il pieno.

Ecco allora le motivazioni dietro a tutto questo, cosa sta succedendo.

GPL: non potrai fare rifornimento

Negli anni passati il GPL è stato un carburante spesso scelto dagli automobilisti perché in grado di offrire un certo risparmio in coloro che viaggiano veramente tanto. Con poche decine di euro è possibile fare il pieno, riuscire a pagare un prezzo veramente molto basso per riuscire a percorrere anche una grandissima distanza. Proprio per questo motivo, le auto di questo genere hanno avuto una vastissima diffusione, sembra che si stia creando una vera e propria controtendenza.

Ad oggi, con l’arrivo delle auto elettriche anche le auto GPL hanno perso di gradimento tra gli automobilisti, che hanno deciso di virare radicalmente. Questa nuova notizia poi, non farà altro che inasprire gli animi nei confronti di queste vetture e ci si chiede quindi per quale motivo si parla di blocco.

GPL ecco la verità a riguardo

Tranquilli nostri cari possessori di auto GPL, la realtà è che, non ci sarà alcun blocco in determinati giorni, quello a cui ci si riferisce è l’impossibilità di rifornirsi al self service. Ampia la normativa che si è mossa a riguardo, ma per il momento il GPL continua a non poter essere rifornito in autonomia.

Numerose le stazioni di servizio presenti su tutto il territorio italiano, ma nonostante ciò è impossibile procedere in piena autonomia. Quindi nel caso in cui si sia in possesso di una vettura di tale tipo è consigliabile evitare di restare a secco nelle ore in cui non vi è l’addetto al rifornimento.