Arriva la plurimulta da 300.000 €, la fucilata che ti ammazza | Non basta vendersi casa per estinguere il debito

Furto d’identità a Montpellier, in Francia, dove un cittadino si è visto arrivare una maxi multa da 300 mila euro

Tutto è iniziato nell’estate del 2018. “Sono in vacanza e ricevo una telefonata da un agente di polizia che mi dice che diversi veicoli immatricolati a mio nome hanno commesso reati gravi , come il furto – ha dichiarato la vittima, nonostante – a quel tempo non avevo nemmeno la macchina, guidavo uno scooter“.

Dopo aver indagato sulla vicenda, ha rinvenuto numerose notifiche ufficiali relative a violazioni del codice della strada commesse da veicoli che, secondo gli atti, gli appartenevano. In totale, come venne a sapere, erano circa 400 le auto intestate a suo nome, anche se non ne aveva mai autorizzato alcun acquisto o immatricolazione.

In un’inchiesta pubblicata su Le Monde si sottolinea la responsabilità dello Stato , soffermandosi su come “se si trovasse sospettato dalla polizia, circondato dal fisco (Urssaf) e costretto, da un giorno all’altro, a pagare centinaia di migliaia di euro di multe stradali, è dovuto ai guasti e alle lacune del sistema di immatricolazione dei veicoli (SIV), un registro pubblico la cui semi-privatizzazione ha aperto la strada a massicce frodi”.

Dalle indagini è emerso che i veicoli erano collegati a una società di compravendita di auto usate che ne immatricolava decine ogni giorno a nome della vittima. Secondo le informazioni pubblicate su Le Monde , la società sarebbe stata creata nella primavera del 2018 a Roubaix , a diverse centinaia di chilometri dall’abitazione della vittima.

I “capi d’accusa”

Eccesso di velocità , parcheggio illegale, sequestri, incidenti e perfino partecipazione a furti in Belgio: ogni volta che veniva commessa un’infrazione a bordo di uno dei veicoli venduti, veniva richiesto il pagamento al professore. “In due occasioni, il fisco ha confiscato direttamente il mio stipendio e mi ha lasciato 500 euro per sopravvivere”, ha dichiarato al quotidiano Ile-de-France. “Posso dirti che è stressante quando non puoi più utilizzare la tua carta di credito. Fortunatamente la mia banca mi ha concesso un po’ di tempo per risolvere la situazione.”

La vittima ritiene che i colpevoli abbiano trovato le informazioni sui suoi documenti d’identità nella spazzatura di una delle numerose agenzie immobiliari a cui aveva inviato richieste per trovare un appartamento.

L’inchiesta di Le Monde

Tuttavia, come ha sottolineato Le Monde, queste informazioni sulla propria identità non sono sufficienti per immatricolare un’azienda e centinaia di veicoli: “L’immatricolazione di centinaia di veicoli non sarebbe stata possibile senza la complicità dei siveurs, queste persone lo Stato autorizza a compiere operazioni di iscrizione nel SIV, con controlli molto limitati da parte dell’amministrazione.” Pertanto, denunciano, i controlli di iscrizione al SIV sarebbero stati insufficienti a individuare la truffa in atto.

Alla fine, l’insegnante ha ottenuto un risarcimento di 3.000 euro dopo aver fatto ricorso ai tribunali. È stato riconosciuto come imitatore e non dovrà più pagare queste multe. Nonostante tutto, ritiene che il risarcimento sia insufficiente, poiché non copre nemmeno le spese legali.