Bollo auto GRATIS, finalmente lo puoi scaricare tutto nel 730: stavolta lo Stato ti aiuta davvero compilando questo modulo

Finalmente il bollo auto è Gratis, puoi scaricarlo tutto dal 730, con lo Stato che finalmente va veramente incontro ai cittadini.

Bollo auto gratuito per un gran numero di cittadini. L’imposta pesa e non poco sul bilancio familiare di quanti di coloro che posseggono un’automobile; una spesa annuale che dovrebbe andare a sovvenzionare quelli che sono gli interventi sulle auto urbane e extraurbane.

Negli ultimi anni, anche considerando la crisi economica che ha influito negativamente sulle tasche degli italiani, lo Stato ha deciso di intervenire in maniera decisa e con bonus e incentivi ha dato un grande aiuto economico.

Con la nuova Legge di Bilancio altre misure sono state inserite e una di queste riguarda proprio il bollo auto, con la possibilità di scaricare l’intero importo dal 730 annuale che i cittadini compilano al fine di procedere con il calcolo dei redditi, ma per ottenere il rimborso, occorre compilare un modulo specifico.

Ecco allora cosa sapere in merito al bollo auto e alle nuove regolamentazioni.

Bollo auto gratis: come vengono determinati gli importi

Facciamo a questo punto un passo indietro, in che modo viene determinato l’importo per quello che riguarda il bollo auto? Innanzitutto è determinate la cilindrata del motore della vettura, l’importo da pagare è tanto maggiore, quanto lo è la cilindrata della vettura. In secondo luogo, essendo un’imposta gestita dalla Regione, i singoli territori della Penisola possono decidere per specifici interventi con una riduzione degli importi. Lo scorso anno alcune regioni hanno deciso di proporre delle riduzioni degli importi, destinati a coloro che sfruttano la domiciliazione bancaria per evitare il ritardo nei pagamenti.

Altre riduzioni degli importi sono determinate dal possesso delle automobili ibride, ovvero di quelle che sono di interesse storico, ovvero hanno ormai più di 20 anni. In questi casi occorre però, richiedere lo sconto consegnando apposito modulo.

Parte della popolazione è completamente esente

Una parte della popolazione può godere però di un’esenzione completa dal bollo auto. Si tratta di una possibilità esercitata da coloro che sono stati dichiarati invalidi dalla commissione medica ASL; ma per esercitare tale possibilità occorre recarsi presso l’ufficio tributi della regione e consegnare apposito modulo per indicare la patologia che ha portato all’invalidità.

Nel caso in cui la persona con disabilità possiede più veicoli, allora l’esenzione può essere applicata solo su uno dei mezzi. Occorre poi verificare di essere in possesso di invalidità valida al fine di ottenere l’esenzione per quello che riguarda il bollo auto.