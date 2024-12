Tappo di sughero, il trucco di Natale che ha conquistato già tutti | Non buttarlo dopo aver stappato

C’è un trucco che sta spopolando tra gli utenti ed è molto gettonato soprattutto a Natale, non buttate il tappo di sughero dopo averlo stappato, vedrete che magia.

Sono molti gli oggetti che possono ottenere una seconda vita, anziché essere buttati. Il bello del riciclo è proprio questo e molte volte potreste scoprire interessanti sorprese, addirittura per la vostra auto.

Non sempre è necessario spendere grandi cifre, in quanto molti accessori possono essere sostituiti da oggetti fai da te. In queste vacanze natalizie, c’è un accessorio che dovrete conservare, in quanti ne stapperete moltissimi.

Stiamo parlando del tappo di sughero, in quanto c’è un trucchetto che sta spopolando in rete, non buttatelo via perché la vostra auto ne gioverà. Se siete curiosi di sapere proseguite nella lettura.

Gli oggetti che avranno una seconda vita per le auto

Per farvi capire quanti oggetti che utilizzate ne quotidiano, possono essere riutilizzati in auto, dandogli una seconda vita, vi riportiamo 4 idee a cui in pochi di solito pensano. Una volta che avrete terminato di mangiare le famose patatine nel tubo, pulite l’interno con un panno e inseritelo nello spazio del portavivande in auto. Al suo interno potrete inserire le monetine, così dal di fuori nessuno le vedrà e non tenteranno di spaccarvi il vetro.

Una seconda idea molto gettonata è quella di utilizzare una delle tante borse in stoffa che ormai troviamo ovunque, legatele attorno all’appoggiatesta e usatele come porta fogli. La terza idea riguarda i classici contenitori di alimenti, anziché buttarli, teneteli in auto e gettate al suo interno l’immondizia che quotidianamente gira per tutta l’auto e infine, l’idea del tavolino pieghevole è una delle più usate. Mettetelo all’interno del cofano, in questa maniera ottimizzerete lo spazio, in quanto potrete caricare i vostri bagagli sotto e sopra.

L’idea del tappo di sughero

Tra le tante idee di riciclo, non potevamo non riportarvi quella del tappo di sughero. Questo trucchetto è molto gettonato, soprattutto adesso a Natale e nelle feste in genere, in quanto, di tappi ne stapperete moltissimi, quindi non buttateli ma cospargeteli con un po’ di olio essenziale, non troppo ovviamente e riponetelo nel bocchettone dell’aria.

In questa maniera, la vostra auto profumerà sempre dell’essenza scelta e voi risparmierete piuttosto che acquistare i soliti deodoranti per le auto, che puntualmente dopo poche settimana, non profumano più. Se cercate sui social, sono molte le influencer che riportano questo trucchetto, colorando anche il tappo, per far diventare questo oggetto ancora più trendy per la vostra auto.