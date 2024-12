Pneumatici, fai attenzione a questi punti sulla spalla | Il gommista è categorico: tienili sempre ben puliti o ti sballi l’equilibratura

Fate attenzione a questi punti sulla spalla dei pneumatici, in quanto dovranno sempre essere ben puliti, lo dice il gommista.

Molto spesso circolano leggende metropolitane messe in circolazione da false correnti di pensiero che potrebbero creare molto scompiglio. Capita di sentire questi pensieri su svariati settori, da quelli inerenti alla salute, a quelli sulle auto, sul cibo e così via.

Per questo motivo, fareste sempre meglio a verificare con gli esperti del settore, se in tali congetture che magari le famiglie si passano di generazione in generazione, ci sia qualcosa di fondato. In questo frangente, molti sostengono che il dettaglio di cui vi parleremo a breve, indica il livello di qualità del battistrada.

In realtà non è così, ecco perché dovreste fare sempre attenzione a quei punti presenti sulla spalla dei pneumatici, i quali dovranno essere sempre presenti e visibili, lo dice il gommista.

La scelta dei pneumatici

Quando acquistiamo le scarpe, dovremmo sempre pensare che sono uno degli accessori più importanti per la nostra buona salute. Se ci pensate bene, i piedi ci tengono in posizione eretta, ci permettono di camminare, fanno in modo che la colonna vertebrale esegua i movimenti corretti, ci aiutano a tenere una postura corretta e così via. Cosa succede però, quando optiamo per scarpe magari economiche e di bassa qualità? Sopraggiungono dolori, posizioni errate, difficoltà nei movimenti e così via.

Quindi, così come dovremmo sempre scegliere scarpe di buona fattura, risparmiando quindi su altro, il discorso è il medesimo dei pneumatici. La scelta delle gomme per l’auto sono molto importanti, visto che ne regolano il movimento in sicurezza, per questo motivo fareste bene a scegliere pneumatici di qualità di marche considerate affidabili e sicure, a prescindere dal costo.

I punti sui pneumatici e il loro significato

In quanti di voi hanno notato strani punti sulla spalla dei pneumatici? Il gommista ha rivelato che non vanno assolutamente tolti e andrebbero anche tenuti puliti, in modo che gli esperti del settore possano capire immediatamente il loro messaggio. Principalmente questi segni sono di colore giallo e rosso e sono rilasciati dai produttori delle gomme, per comunicare a chi andrà a montarle, i punti dove si sono misurate irregolarità, per cui il professionista saprà come effettuare la sua equilibratura, regolandone l’assetto.

Generalmente, il punto rosso aiuta l’equilibratura della gomma, indicando il punto con la maggiore sporgenza del pneumatico, il quale dovrà coincidere con il punto più basso del cerchione. Mentre il punto giallo, indica il punto più leggero della vostra gomma il quale dovrà combaciare con la valvola per il gonfiaggio. Questi controlli scrupolosi permetteranno all’auto di essere bilanciata e anche sicura nella guida.