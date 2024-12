Pneumatici invernali, questo modello ora è proibito | Vai a controllare subito il dettaglio, è un disegno minuscolo

La scelta dei pneumatici invernali è una decisione importante per la sicurezza stradale. Fai attenzione alle mercature

Il cambio di stagione porta con sé la necessità di adattare l’auto alle nuove condizioni stradali. Uno degli aspetti più importanti è la scelta dei pneumatici. I pneumatici invernali sono progettati specificamente per garantire una maggiore aderenza su strade bagnate, ghiacciate o innevate, migliorando notevolmente la sicurezza di guida durante i mesi più freddi. Il composto di gomma utilizzato per gli pneumatici invernali è studiato per mantenere l’elasticità anche a basse temperature. Il disegno del battistrada è un altro elemento cruciale per la scelta degli pneumatici. Infatti, non tutti i pneumatici invernali sono uguali, e le loro caratteristiche sono indicate da precise marcature. Prenditi il tempo necessario per verificare attentamente le marcature e scegliere pneumatici che offrano le migliori prestazioni in condizioni invernali.

Pneumatici invernali: marcature essenziali

Le marcature sui pneumatici invernali non sono solo un dettaglio estetico, ma forniscono informazioni cruciali sulle prestazioni del pneumatico. Le marcature essenziali sono principalmente due La prima è la marcatura M+S (Mud and Snow), la più comune, che indica che il pneumatico è progettato per affrontare fango e neve. Tuttavia, questa marcatura è essenzialmente un’autocertificazione del produttore e non garantisce prestazioni elevate su neve compatta o ghiaccio. L’altra è stata introdotta con la nuova normativa e corrisponde alla sigla 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) è la marcatura più recente e più rigorosa. Il simbolo di una montagna con tre picchi e un fiocco di neve certifica che il pneumatico ha superato specifici test di aderenza su neve, garantendo prestazioni superiori rispetto ai soli M+S. Scegliere un pneumatico con la marcatura 3PMSF significa optare per un prodotto che offre una maggiore sicurezza in condizioni invernali avverse.

Un dettaglio che fa la differenza

Come giustamente sottolineato nel titolo, le marcature sui pneumatici possono essere di piccole dimensioni e richiedono un’attenta verifica. È fondamentale dedicare qualche minuto a leggere attentamente le informazioni riportate sul fianco del pneumatico, soprattutto quando si procede all’acquisto di nuovi pneumatici o al cambio stagionale. Assicurati che il pneumatico presenti sia la marcatura M+S che il simbolo 3PMSF per avere la massima garanzia di prestazioni. Oltre alle marcature, è importante controllare la profondità dei tasselli, che influisce direttamente sull’aderenza del pneumatico. In caso di dubbi, non esitare a consultare un gommista di fiducia, che potrà consigliarti il pneumatico più adatto alle tue esigenze e al tuo veicolo.