Szafnauer: “Vettel ha cambiato le riunioni in Aston Martin”

SZAFNAUER RIVELA COM’È LAVORARE CON VETTEL IN ASTON MARTIN. PER LA METICOLOSITA’ NEI DEBRIEFS, HORNER L’HA DEFINITO UN MAL DI TESTA

Christian Horner intervistato da David Coulthard nel programma “F1 Unscripted with Heineken”, parlando di Sebastian Vettel l’ha definito un mal di testa, per il modo di lavorare soprattutto nei debriefs: “Il modo dettagliato con cui racconta ogni singola fase della gara, ogni fase della gomma. Le informazioni che ci dava erano talmente tante, da non essere in grado di digerirle… Mark Webber ci avrebbe messo 15 minuti per raccontare l’intera gara”. Otmar Szafnauer, team principal di Aston Martin ci racconta com’è lavorare con il quattro volte campione del mondo di Formula 1.

Domenica scorsa al GP d’Azerbaijan, Sebastian Vettel è riuscito a ottenere un sorprendente secondo posto e portare l’Aston Martin sul podio per la prima volta in Formula 1.

Otmar Szafnauer ha confermato le parole di Horner, rivelando quanto la meticolosità di Vettel abbia colpito la metodologia di lavoro del team: “Sebastian ha ampliato il modo di fare le cose”.

Parlando della differenza tra Lance Stroll e Sebastian Vettel, e di quanto l’esperienza del tedesco stia modellando la dinamica tra lui e il compagno di squadra: “Lance non è più un rookie, è già da un bel pezzo con noi. C’è una buona dinamica tra Lance e Sebastian. Sebastian ha più esperienza e il modo con cui affrontiamo i debriefs ora è cambiato… e non solo Lance, ma l’intero team lo ha sposato”.

OTMAR: “SEB È SEMPRE PIU’ A SUO AGIO CON LA SUA AMR21”

Sebastian Vettel è alla sua prima stagione da pilota dell’Aston Martin, dopo 5 anni trascorsi in Ferrari e 6 in Red Bull. La stagione 2021 non è iniziata benissimo per il pilota tedesco, il quale ancora in fase di adattamento e apprendistato con la nuova squadra e vettura, non è riuscito a ottenere punti nelle prime quattro gare. Al GP di Monaco è finalmente riuscito a tagliare il traguardo in quinta posizione, e meglio ancora a Baku dove è addirittura salito sul podio, in seconda posizione alle spalle del vincitore Sergio Perez. E con questi buoni risultati, sono arrivati anche i primi punti.

Szafnauer spiega che i progressi visti da Vettel nelle ultimi gare, sono dovuti a una progressione logica, dato che si sta sentendo sempre più a suo agio con la sua AMR21: “Stava migliorando sempre di più già prima di Monaco. Non dico di meglio in meglio, ma sempre più a suo agio con la macchina… e penso che sia una progressione fatta di piccoli passi. È una gradualità logica per arrivare in cima”.

“Nel frattempo ci siamo migliorati tutti, nel modo in cui affrontiamo il weekend. Stiamo tutti imparando, anche Lance. Insieme solleveremo il team,” ha così aggiunto Szafnauer in conclusione.