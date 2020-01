Szafnauer: “La nuova Racing Point non sarà una rivoluzione”

Otmar Szafnauer preannuncia che non ci sarà nessun cambiamento radicale. L’obiettivo è ripartire dai buoni risultati ottenuti ad Abu Dhabi

Come annunciato nella giornata di

mercoledì, la nuova Racing Point verrà svelata il 17 febbraio a Mondsee.

In attesa di vederne livrea e forme, il team principal Otmar Szafnauer ha spiegato che non sarà un grosso cambiamento rispetto al passato.

“Non sarà una rivoluzione perché i regolamenti non sono cambiati”, ha detto Szafnauer a RACER.

LA LOTTA CON LE ALTRE SQUADRE DI CLASSIFICA

“Abbiamo iniziato a lavorare sulla vettura per il 2020 nel luglio scorso. I regolamenti non sono cambiati, quindi non so se questo ci aiuti o ci faccia del male, ma dobbiamo solo svilupparci a un ritmo più rapido durante l’inverno rispetto ad alcuni dei nostri concorrenti di metà classifica. Sarà questo il trucco per migliorare. È ciò che abbiamo già fatto nell’ultima metà del 2019, quindi se continueremo così dovremmo essere in buona forma”.

“La cosa bella è che, nonostante la lotta molto serrata a metà classifica, ad Abu Dhabi siamo stati noi i migliori degli altri. Nell’ultima gara dell’anno, Checo Perez è arrivato settimo, il migliore degli altri, gli altri davanti a Checo erano in una delle prime tre squadre. Ciò mi dà speranza e incoraggiamento per il 2020″, ha concluso l’ungherese.