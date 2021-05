Szafnauer: “Galleria del vento pronta per metà 2023”

Nonostante si parli da un po’ di un possibile ban della galleria del vento, Aston Martin sembra ancora volerci puntare

Il tempo speso nella galleria del vento da parte di ogni team è una risorsa preziosa per studiare l’aerodinamica delle proprie monoposto. E con la nuova regola che prevede una limitazione al tempo di utilizzo concesso ad ogni scuderia, in base alla loro posizione nel Campionato Costruttori della stagione precedente, (più alta è la posizione, minore è il tempo a disposizione in galleria) avere un proprio wind tunnel è diventato ancora più importante.

L’Aston Martin ha quindi già espresso precedentemente la volontà di voler costruire una propria galleria del vento, nonostante non possa essere esclusa l’ipotesi che prevederebbe una sua eliminazione entro il 2030. Ben otto team del Circus, infatti, sembrerebbero favorevoli all’abbandono dell’uso della galleria del vento per lo sviluppo delle monoposto. Eventualità che non spaventa Otmar Szafnauer, che ha ultimamente dichiarato a GPFans: “Stiamo mettendo in atto piani per costruire un tunnel“.

“NE VARREBBE LA PENA”

“L’aerodinamica è ancora un grande elemento di differenziazione nel nostro sport e avere il proprio tunnel è vantaggioso. O meglio, non avere il proprio può essere svantaggioso. Quindi in questo momento stiamo seriamente considerando la costruzione di un tunnel e probabilmente lo inizieremo presto.” ha infatti rivelato.

Alla domanda sulla probabile eliminazione delle gallerie del vento per il 2030, il team principal ha così risposto: “Riguardo il 2030, se riusciamo a completare il tunnel entro un paio di anni, abbiamo comunque un po’ di tempo per usarlo. Siamo nel 2021, quindi diciamo che entro metà del 2023 abbiamo il nostro nuovo tunnel attivo e funzionante. Sei anni e mezzo per usarlo. Ne varrebbe la pena“.

Alessia Verde