Nuovo codice stradale, dietrofront sui monopattini: le assicurazioni si rifiutano di emettere polizze | Nessuno potrà multare i proprietari

Il nuovo Codice della Strada è entrato in vigore da più di un mese ormai e tirando le somme si è notato come le multe fioccano e sono molti che per paura (finalmente) stanno iniziando a mettere “la testa apposto”. Sicuramente la stretta che più spaventa è quella inerente alla guida in stato di ebbrezza e alla sospensione della patente.

Tra le varie disposizioni, sono molteplici quelle che possono farvi dire addio alla patente, passiamo dalla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, a quella con lo smartphone, fino ad arrivare alle infrazioni per eccesso di velocità e così via.

Eppure c’è una questione che crea ancora molta confusione e riguarda i monopattini e l’assicurazione da aprire. Le compagnie non le emettono e quindi i cittadini cosa devono fare?

Il nuovo Codice della Strada in merito ai monopattini

Tra le varie novità in merito al nuovo Codice della Strada, ovviamente non potevano mancare nuove indicazioni in merito ai monopattini, visto che sono diventati uno dei mezzi più usati da quando è scoppiata la pandemia. Ovviamente questi veicoli hanno pro e contro, in quanto se non usati con attenzione possono creare danni molto gravi sia a chi li guida ma anche a chi li circonda, soprattutto se guidati da ragazzini irresponsabili.

Per questo la nuova stretta prevede: caschi obbligatori per tutti, obbligo di targa e assicurazione del mezzo e nuovi limiti di velocità su aree pedonali e ciclabili, dove potranno circolare soltanto su strade urbane con il limite di 50 km/h.

Il problema delle compagnie assicurative

Cosa vuol dire che il nuovo Codice della Strada fa dietrofront in merito alla questione dei monopattini e dell’assicurazione? Le compagnie assicurative infatti, come rivelano da brocardi.it, non possono emettere le varie polizze a favore di questi nuovi mezzi, in quanto c’è una confusione di fondo in merito alla targa e al tipo di polizza da adottare.

Per questo motivo, almeno per il momento, è difficile che i proprietari dei monopattini possano essere multati se sprovvisti di queste due importanti novità, almeno finché dal governo non arriveranno delucidazioni in merito. Il problema di fondo sta nel fatto che l’RC Auto possa essere attivata soltanto in presenza di una targa come quelle delle auto, ma per il momento, si fa difficoltà ad applicarla ai monopattini. Perciò non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito che siamo sicuri non tarderanno ad arrivare.