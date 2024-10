Supporto smartphone, quando col GPS può finire in tragedia | Il rischio occulto di un gadget innocuo

Consigli e tutorial spopolano online. Ma occhio al supporto smartphone. Ecco cosa è successo con un gadget all’apparenza innocuo.

Oggi giorno ci si perde nei meandri dei social, senza neanche accorgersene si passano ore e ore a scrollare video di qualsiasi tipo: dalle Storie comiche a quelle degli influencer, passando per le ricette da cucina fino ad arrivare al qualsivoglia tutorial.

Partendo dal presupposto che una bella dose di intelligenza non ci deve portare via un sacco di tempi, scrollando meccanicamente, come se fossimo calamitati, sempre meglio usare il nostro cervello, ancora più potente di qualsiasi social o Intelligenza Artificiale.

Anche perché vero è che i tutorial ci svoltano la vita, ma non è tutto oro colato quello che vediamo. Capita sempre più di sovente che alcuni trucchi che vediamo sui social, che sia TikTok o YouTube, Instagram e chi ne ha più ne metta, non è detto che possono tornarci utile.

Nel mondo dei motori, per esempio, è facile trovare consigli che non sono realmente utili. Anzi, provocano l’esatto opposto: ad esempio: utilizzare il sapone come liquido lavavetri. Cosa succede se si genera molta schiuma? Ciò potrebbe impedire la corretta visualizzazione e, nel frattempo, potrebbe finire in tragedia.

Supporto smartphone, un incidente incredibile

Seguendo questa stessa linea, si possono fare una sbadilata di esempi. Su Instagram stanno girando una serie di video, ironia della sorte tutti dello stesso account, che partono da buoni propositi, consigli e tutorial per gli automobilisti, ma che in realtà recano loro solo danno.

L’ultimo riguarda la creazione di un supporto per il cellulare fatto in casa. Secondo questo pseudo tutorial necessario solo il nastro adesivo per appendere la custodia del telefono alle prese d’aria.

Il rischio del fai-da-te

Ma è davvero così conveniente? La risposta è no. Per due motivi. In primis un supporto per smartphone costano talmente poco che con una promo (ce ne sono sempre qua e là, online) si porta a casa con pochissimo. Ma al di là del prezzo, realizzarne uno fatto in casa anziché acquistarlo, presenta un grande inconveniente.

Se il cellulare dovesse staccarsi, potrebbe cadere, ma oltre che rompersi, potrebbe finire sotto i pedali, impedendo così di frenare, o di accelerare, senza contare il riflesso incondizionato nel tentare di raccoglierlo creando una grande distrazione durante la guida. Sì, potrebbe causare anche un incidente mortale. Vale la pena rischiare? La risposta è no. I trucchi e i consigli sono altri. Di altro genere.