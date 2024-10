Superbollo, la legge parla chiaro: questi sono le uniche due scappatoie previste per guidare un’auto oltre i 185 kW senza indebitarsi

La legge è molto chiaro in merito a questo, ci sono solo 2 scappatoie per riuscire a non pagare il superbollo se hai un’auto con più di 185 kW.

Il superbollo ha creato non poco scompiglio nel mondo economico italiano. Non sono pochi gli automobilisti che avevano creduto che venisse definitivamente tolto, salvo poi scoprire che non vi era nessun intenzione di togliere il superbollo e che si sarebbe dovuto continuare a pagarlo ancora per diversi anni.

Ma la buona notizia sapete qual è? Che ci sarebbe il modo di riuscire a non pagare il superbollo anche se si ha una vettura con più di 185 kW.

Per chi non lo sapesse il superbollo dve essere corrisposto da tutti coloro che posseggono automobili particolarmente potenti. Anche se di togliere questa tassa sembra proprio che non se ne parli, considerando la maggiore potenza dei motori delle future automobili elettriche che interesseranno tutti gli automobilisti molto prima di quello che si possa credere.

Sono veramente in pochi a sapere che ci sono dei casi in cui sarebbe possibile o ridurre il superbollo o in alcuni specifici casi non pagarlo affatto. Ecco cosa occorre sapere a riguardo per comprendere il tutto.

La riduzione del superbollo

L’importo del superbollo che deve essere pagato va a ridursi con il passare degli anni. Infatti già a partire dai 5 anni dall’immatricolazione il bollo inizia a ridursi notevolmente, continuando nella discesa dopo 10 e dopo 15 anni dalla dati di costruzione.

Quando l’auto entra poi nel gruppo delle youngtimer, ovvero delle automobili con più di 15 anni, il bollo auto verrà pagato in proporzione a dir poco ridotta. Passati poi i 20 anni il superbollo non deve più essere pagato. Questo è quello che viene determinato dalla legge stessa del superbollo.

Lo strano caso delle elettriche

A questo punto occorre chiarire la questione del superbollo e delle automobili elettriche. Come accennato in precedenza, in virtù del loro essere elettriche queste nuove automobili sono anche molto più potenti. Ad esempio la Porsche Taycan Turbo S con un motore da 460 kW paga poco più si 142 euro, come un’utilitaria.

Qualcosa questa che va contro il principio stesso del superbollo che dovrebbe fare in modo che, chi può permettersi automobili molto più potenti di quelle comuni, paghi anche un importo maggiore di bollo. Invece sembra che le auto elettriche, almeno al momento esuleranno da tutto questo.