Super acquisto dell’anno: scovato in Puglia magazzino con auto anni ’80 a chilometro zero | Le vendono con i sedili ancora incelofanati e il motore intonso

Svolta in Puglia: c’è un magazzino con auto anni ’80 a chilometro zero dove si può trovare il super acquisti: le vendono che sono un gioiello.

Per appassionati e collezionisti, le auto d’epoca rappresentano più di un semplice mezzo di trasporto: sono opere d’arte senza tempo e icone culturali che evocano un senso di nostalgia e ammirazione. Uno stile di vita retro per quegli anni ’80 che non a caso sono chiamati i Meravigliosi. Perché?

Un periodo storico fortemente politicizzato con stili di vita improntati dove consumismo, esteriorità e, soprattutto, svago era dominanti, con le auto di quei tempi che entravano nel cuore e nelle menti di appassionati e collezionisti.

Un periodo storico che vide nel mondo delle auto la rinascita dei V-6 turbocompressi della Buick e delle Mustang Fox-body con motore V-8 della Ford. E poi c’erano le berline a due volumi verniciate di bianco, più in generale auto ad alte prestazioni come la Lamborghini Countach, la Ferrari Testarossa e la Volkswagen GTI. Già, la mitica Volkswagen GTI.

Quella Golf GTI die vita alla rivoluzione, seguita dalla Peugeot 205 GTI, dalla Ford Escort XR3/XR3i e dalla Vauxhall Astra GTE. Come non menzionare la Chevrolet Malibu, dal 1979 al 1983, un’auto di media dimensione a trazione posteriore G-body della General Motors che ebbe il suo decennio magico proprio tra la fine degli anni ’70 e il tramonto degli ’80.

Il passato non si dimentica

Alexander Paprika ha catalizzato sui social l’attenzione di molti di questi appassionati di auto degli anni ’80, per una collezione un po’ sui generis: tutti veicoli praticamente inutilizzati, con i sedili ancora incelofanati e il motore intonso. E ha deciso di venderle.

“Ho trovato 12 auto di interesse storico – si legge sui social – interesse dato non tanto per le auto che alcune presenti ma soprattutto per il chilometraggio. Si va da 0 km a 100 km. Queste sono auto anni 75-80 con cellophane ancora sui sedili e sui talloni”. Il passato non si può dimenticare.

Dall’iconica Rover alla Simca Matra

Una collezione attualmente in Puglia dove si possono trovare davvero delle occasioni retro, gioielli che faranno strabuzzare gli occhi di appassionati e intenditori. Ce n’è davvero per tutti i gusti, chissà se per tutte le tasche. Qualche esempio.

E lo stesso Alexander Paprika a mette in mostra delle Rover SD benzina e Turbo diesel, dall’Austin Maestro dall’Austin Metro passando per l’MG Maestro 1.6 sport con telaio digitale, tappeto e cinture rosse. Perfino una 1.3 Triumph e una Simca Matra. In molti non le compreranno ma la mente volerà di sicuro a quei meravigliosi anni ’80.