Batteria, col freddo hai il doppio delle probabilità di rimanere a piedi | Premi questo pulsante e ti dura tutto l’inverno

Come gestire la batteria in inverno (Fonte: Freepik) - www.f1world.it

Se non volete rimanere a piedi per colpa della batteria che si è scaricata all’improvviso, col freddo avrete doppia probabilità che accada, dovrete premere questo pulsante.

È l’incubo di tutti i guidatori restare a piedi all’improvviso per colpa della batteria scarica. Anche perché una volta esaurita non c’è più possibilità di farla ripartire, se non avete modo di ricaricarla, per arrivare almeno in officina dal meccanico o elettrauto.

Ci sono dei rimedi temporanei per risolvere il problema, ma ovviamente se non li avete nel cofano, l’unica soluzione per voi, sarà quella di contattare il carroattrezzi. Tra l’altro se non avete la chiamata inclusa nella vostra RC Auto, dovrete pagarlo a prezzo pieno e dipende dal tragitto “saranno dolori” per il vostro portafoglio.

Per questo vi conviene premere questo pulsante per far durare più a lungo la vostra batteria, la quale col freddo, ha molte più probabilità di esaurirsi prima del tempo.

Cosa avere nel cofano per la vostra batteria dell’auto

La vostra auto puntualmente cerca di “comunicare” con voi, per cercare di catturare la vostra attenzione in merito a problemi che necessitano un vostro tempestivo intervento. Purtroppo non tutti capiscono quello che il veicolo sta cercando di dirgli, anche perché ovviamente non lo fa con le parole, ma con spie, segnali rumorosi e così via.

Nel caso della batteria, nel momento in cui la vostra auto dovesse iniziare ad accendersi sempre più tardi rispetto a quando girate la chiave, sarebbe meglio per voi prendere un appuntamento al più presto dal vostro meccanico di fiducia per un controllo approfondito. Per essere sicuri di non restare a piedi però, potreste acquistare i classici cavi per ricaricarla velocemente giusto il tempo da permettervi di raggiungere il professionista, qualora ci fosse qualcuno con la sua auto ad aiutarvi o se no acquistare il Booster, per una ricarica d’emergenza.

Il pulsante da premere per allungare “la vita” della vostra batteria

Ci sono delle accortezze che ogni guidatore potrebbe prendere per cercare di far durare il più a lungo possibile la batteria dell’auto. Badate bene che il periodo invernale non aiuta sicuramente, per questo motivo, il primo consiglio è quello di premere il pulsante per spegnere lo stereo e i fari. Molte volte vengono dimenticati accesi, scaricando la vostra “pila”.

Un’altra pratica ideale sarebbe quella di non usare troppe utenze elettriche in contemporanea, come per esempio, aria condizionata e stereo. Inoltre, i meccanici consigliano sempre di far circolare la propria auto per almeno 30 minuti continuativi, evitando invece il classico “spegni e accendi” che scarica prima questo dispositivo.