Strisce blu, adesso sono GRATIS: se vedi questo segnale puoi lasciare l’auto senza pagare un soldo

Da questo momento in poi, parcheggiare nelle strisce blu è completamente gratuito, se è presente questo segnale non tiri fuori un soldo.

Negli ultimi anni riuscire a trovare parcheggio in città è una grandissima sfida e questo lo si deve all’aumento che potremmo definire esponenziale, delle automobili in circolazione.

Insomma, il problema non è solo la scarsità di posti disponibili, ma anche il problema dei prezzi, che sono sempre in continuo aumento, creando non poche problematiche in chi deve lasciare la propria auto tutti i giorni nei parcheggi a pagamento.

A tutto ciò ecco che si aggiunge l’elevato rischio di ricevere delle multe, soprattutto se non si presta attenzione al tempo a disposizione e alla scadenza del tagliando.

Ma nella normativa che riguarda i parcheggi, ecco che arriva una grossa novità che potrebbe essere un cambio veramente radicale nelle abitudini degli automobilisti. Adesso anche se parcheggi nelle strisce blu, non devi pagare e il motivo è semplice, basta che ci sia questo segnale.

Un dettaglio che fa la differenza

Probabilmente quelli che sono gli automobilisti più attenti a quello che succede in strada, avranno notato che ci sono alcune aree che urbane in cui le regole sui parcheggi sono alquanto confusionarie. Anche le autorità locali provano una certa difficoltà nel gestire la situazione e finiscono per non sanzionare gli automobilisti che hanno commesso infrazione nella maniera corretta.

Ma se nonostante si creda di aver parcheggiato nella maniera corretta, si trova una multa sul parabrezza, allora sarà possibile contestare la sanzione e il parcheggio più essere ritenuto gratuito. Ovviamente occorre conoscere le nuove regolamentazioni in maniera corretta, per evitare di commettere errori.

Il segnale che rende la sosta gratuita

Nel momento in cui si parcheggia la vettura, occorre controllare attentamente la segnaletica orizzontale ma anche quella verticale. Nel caso in cui le strisce siano sbiadite o irregolari, ovvero non c’è un’adeguata indicazione con i segnali, sarà possibile contestare la sanzione e quindi vedersela annullare, evitando quindi di pagare l’importo, anche se notevole.

Un altro caso molto frequente, in cui i parcheggi risultano essere irregolari, è quando lo spazio per la sosta non rispetta le misure minime previste dalla legge, in questo caso non è né possibile chiedere il pagamento della sosta né sanzionare chi parcheggia nella maniera scorretta. Conoscere tali regole si rivela essere veramente molto importante per evitare di pagare sanzioni per cui non si è colpevoli.