Alt, Polizia! Apra il serbatoio”, 7.700€ di multa se la trovano di questo colore: questa è illegale ma te la mettono lo stesso

La crisi del carburante rappresenta una sfida per l’economia italiana e per i bilanci familiari ma c’è sempre qualcuno se ne avvantaggia..

L’aumento vertiginoso dei prezzi del diesel sta mettendo a dura prova le tasche degli italiani, con un impatto significativo sui bilanci familiari. Il costo del carburante, essenziale per il trasporto di merci e persone, subisce periodicamente degli sbalzi, generando preoccupazioni e difficoltà economiche.

Negli ultimi tempi il costo del petrolio greggio, materia prima per la produzione di diesel, è aumentato a causa di tensioni geopolitiche e squilibri tra domanda e offerta.

Inoltre ci sono le accise, imposte sui carburanti, che rappresentano una parte significativa del prezzo finale alla pompa. Eventuali aumenti delle accise si traducono direttamente in un aumento dei prezzi per i consumatori.

Promuovere l’utilizzo di veicoli a basso consumo di carburante e pratiche di guida efficienti a volte non basta e cosi, molti automobilisti provano a “fare i furbetti”.

Quando l’agevolazione diventa sanzione

Il gasolio agricolo è un carburante destinato all’utilizzo in macchinari agricoli come trattori, mietitrebbie e altro. Il gasolio agricolo è caratterizzato da una colorazione verde e da un prezzo agevolato. Per poter acquistare il gasolio agricolo, è necessario essere in possesso di una specifica licenza o autorizzazione.

L’uso improprio del gasolio agricolo costituisce un’evasione fiscale, in quanto questo carburante è soggetto a un’accisa agevolata. Inoltre, l’utilizzo di gasolio agricolo in veicoli non agricoli può causare danni al motore e all’ambiente. Le forze dell’ordine, in particolare la Guardia di Finanza, effettuano controlli mirati per contrastare l’uso improprio del gasolio agricolo. Le verifiche possono avvenire sia su strada, con il controllo dei serbatoi dei veicoli, sia presso le aziende agricole e i depositi di carburante.

Cosa prevede la legge

L’articolo 40 del Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/95) stabilisce che l’utilizzo di prodotti energetici con un impiego diverso da quello previsto è soggetto a sanzioni amministrative. In particolare, per il gasolio agricolo utilizzato in modo improprio, la multa può variare da un minimo di 2 a un massimo di 10 volte l’imposta evasa, con un importo minimo di 7.746 euro.

Durante i controlli, possono essere effettuate anche verifiche documentali (inerenti il controllo dei documenti di trasporto e di acquisto del carburante) e l’analisi con prelievo di campioni di carburante per verificare la presenza di colorante verde. In caso di recidiva, è previsto il sequestro del veicolo. Nei casi più gravi, l’uso improprio del gasolio agricolo può configurare il reato di truffa, con conseguente denuncia penale.