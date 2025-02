Strisce blu a pagamento per tutti, aboliti i privilegi per auto elettriche e ibride: già partite le prime 1.000 multe

L’introduzione delle strisce blu a pagamento per tutti rappresenta un cambiamento significativo nel sistema di sosta cittadino, ma attenzione agli errori

Molte città italiane hanno recentemente assistito a un cambiamento significativo nelle politiche di sosta, con l’abolizione dei privilegi per le auto elettriche e ibride nelle strisce blu. Fino a poco tempo fa, i proprietari di auto elettriche e ibride a Roma potevano parcheggiare gratuitamente nelle strisce blu, un incentivo pensato per promuovere la mobilità sostenibile.

Tuttavia, l’amministrazione comunale ha deciso di porre fine a questa agevolazione, uniformando le regole di sosta per tutte le tipologie di veicoli.

Questa decisione, che ha generato un acceso dibattito, è stata accompagnata in particolare nella Capitale, da un errore sconveniente che ha creato non pochi problemi agli automobilisti capitolini.

La transizione verso il nuovo sistema non è stata priva di intoppi. Un guasto tecnico ha infatti causato l’emissione di circa 1.000 multe a vetture elettriche e ibride che, in teoria, avrebbero ancora dovuto beneficiare dell’esenzione.

Le reazioni e le polemiche

La decisione di abolire i privilegi per le auto elettriche e ibride ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, c’è chi sostiene che sia giusto che tutti i veicoli paghino la sosta, indipendentemente dal tipo di alimentazione. Dall’altro, c’è chi critica la scelta, ritenendo che scoraggi l’uso di mezzi di trasporto ecologici. In questo scenario l’errore delle mille multe ha generato confusione e malcontento tra i cittadini, che si sono trovati a dover contestare sanzioni ingiuste.

Un po’ di chiarezza la fa il sito di Roma Mobilità: “La normativa vigente (DGC 257, 281 e 299 del 2008) riserva – ai titolari di vetture a trazione elettrica – la facoltà di sostare gratuitamente in tutte le aree tariffate. Non è necessario esporre alcun contrassegno identificativo: per esercitare il diritto alla sosta gratuita per veicoli elettrici e ibridi è sufficiente inserire la targa del veicolo attraverso il Sistema Unico Digitale”.

Il futuro della mobilità sostenibile a Roma

Resta da vedere quali saranno gli effetti a lungo termine di questa nuova politica. L’introduzione delle strisce blu a pagamento per tutti potrebbe avere diverse conseguenze, tra cui un aumento del gettito per il comune, una maggiore rotazione dei parcheggi e una possibile riduzione dell’inquinamento.

L’amministrazione comunale dovrà trovare un equilibrio tra la necessità di regolamentare la sosta e l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile. Nel frattempo, i cittadini dovranno fare i conti con le nuove regole e con l’incubo delle multe, sperando che il sistema venga presto perfezionato per evitare ulteriori errori.