Salva la patente, se bevi e devi guidare ordina questo dispositivo: non rischi più nemmeno la multa

La “Wine Bag” rappresenta una soluzione intelligente e responsabile per chi desidera godersi la vita senza rinunciare alla sicurezza

Mettersi al volante dopo aver consumato alcolici è una delle azioni più pericolose e irresponsabili che si possano compiere. La guida in stato di ebbrezza è una delle principali cause di incidenti stradali, con conseguenze spesso tragiche.

L’alcol infatti altera i riflessi, la capacità di giudizio e la coordinazione, rendendo estremamente pericoloso mettersi al volante. La sicurezza stradale è una responsabilità di tutti. Prima di metterti alla guida, chiediti sempre: “Ho bevuto? Allora non guido!

In Italia, le sanzioni per chi viene sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti sono severe e possono portare alla sospensione o al ritiro della patente, oltre a sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, anche penali.

Anche piccole quantità di alcol possono compromettere la capacità di guidare in sicurezza. Per questo motivo, è fondamentale adottare comportamenti responsabili e evitare di mettersi al volante dopo aver bevuto.

Controlli intensificati e tecnologie avanzate

Con l’introduzione del nuovo Codice della Strada c’è stato un generale inasprimento delle sanzioni e una particolare attenzione sulla guida in stato di ebbrezza. Per contrastare questo fenomeno, le autorità hanno adottato una linea di tolleranza zero soprattutto per i neopatentati o gli automobilisti recidivi.

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sulle strade, soprattutto durante le ore notturne e nei fine settimana, avvalendosi di etilometri di ultima generazione, in grado di rilevare con precisione il tasso alcolemico (che per legge non deve superare gli 0,5 g per litro di sangue). In caso di incidente, le sanzioni sono raddoppiate e possono comportare la revoca della patente.

Cos’è la “wine bag”?

Per chi desidera godersi un bicchiere di vino o una bevanda alcolica senza rinunciare alla sicurezza, la “wine bag” rappresenta una soluzione innovativa e responsabile. In alternativa al classico “bicchiere della staffa”, che potrebbe far superare il limite alcolemico consentito, si può optare per la “wine bag”, ovvero portare con sè il vino avanzato. Il cliente può richiederla al ristorante proprio come si fa per il cibo.

Questo consente da un lato di evitare gli sprechi alimentari e cosa fondamentale, di mettersi al volante in condizioni idonee alla guida. La “Wine Bag” è una borsa termica che permette di trasportare una bottiglia di vino. In questo modo, potrai portare con te la tua bottiglia preferita e gustarla comodamente a casa, senza dover guidare dopo aver bevuto.