STOP ZTL, da marzo accesso libero a tutti: la nuova legge di Governo ci regala una boccata d’aria

Da marzo si dirà addio alle zone ZTL, la nuova legge di bilancio permette di avere finalmente una boccata d’ossigeno per quello che riguarda le sanzioni.

Da diversi anni ormai, le Zone a Traffico Limitato hanno creato una netta divisione all’interno dell’opinione pubblica. Come sempre succede ci sono alcuni che sono concordi con le decisioni prese dalla giurisdizione comunale delle città, altri invece, che rigettano tali decisioni asserendo che sono molte le complicazioni presenti per la viabilità.

Sicuramente le Zone ZTL sono finite spesso nelle discussioni cittadine, per via delle possibili difficoltà da esse provocate. Inserite nel tessuto stradale cittadino per ridurre le emissioni e per proteggere l’eredità storica e culturale dei centri, ci sono casi in cui la sua presenza, non ha fatto altro che creare dei disaggi.

Le zone interessate da ZTL si dicono spesso penalizzate e questo è quello che sta succedendo proprio in questi mesi all’interno di molti comuni.

Ora però, sembra aprirsi una nuova possibilità, che offrirà un netto miglioramento.

Residenti e commercianti esultano

A recriminare i maggiori disagi ci sono i commercianti, i ristoratori, coloro che gestiscono attività di accoglienza, i quali parlano di centri che sembrano essere morti. Le associazioni dei cittadini e dei negozianti da moltissimo tempo lamentano che ci sono chiusure fin troppo prolungate delle zone ZTL, che stanno trasformando i centri storici in delle zone deserte. Troppe le serrande che si sono chiude, anche il turismo ha accusato importanti perdite, solo la nuova decisione potrebbe creare una certa controtendenza.

A portare al cambiamento di cui si sta parlando sono le imponenti pressioni di una serie di gruppi di cittadini, oltre che di commercianti che sembrano proprio essere stufi della zona ZTL, che allontana clienti e consumatori. Insomma, le zone che fino ad ora sono state off-limits, finalmente potranno essere libere.

La verità sulla ZTL: cosa cambia davvero?

Anche se in molti potrebbero auspicarsi un cambiamento di questo genere, non c’è alcuna legge che preveda l’eliminazione delle zone ZTL, quello che però, in alcune città sta succedendo, sono delle proteste, per limitare l’utilizzo di tali limitazioni. Si stanno quindi mobilitando dei gruppo contrari alle restrizioni, che portano avanti proteste e raccolte firme, come sta succedendo a Verona. Il centro di questa città è in grandissima difficoltà per gestire le zone a traffico limitato, con una netta riduzione dell’afflusso.

Ma Verona non è l’unica città soggetta a tali eventi, sono diverse le zone d’Italia che stanno provvedendo a chiedere che un cambiamento avvenga nel minor tempo possibile. Al momento non ci sono novità a riguardo, solo l’apertura di importanti dibattiti alla ricerca di una soluzione.