“La sua auto è sporca, 8.000€ di multa, la Polizia può farlo: passa sempre dal lavaggio automatico prima di guidare

8000 euro di multa solo perchè la tua automobile è sporca, la Polizia adesso ti può multare se non vai all’autolavaggio.

È capitata ad ognuno di noi di mettersi al volante della propria automobile, anche se particolarmente sporca. Soprattutto chi la utilizza per andare fuori città, può ritrovarsi con la vettura completamente ricoperta di polvere e non aver tempo di portarlo all’autolavaggio.

Quello che in pochi sanno che questo piccolo particolare può essere causa di una sanzione piuttosto salata, che potrebbe arrivare fino a 8000 €.la polizia nel momento in cui si accinge un controllo, potrebbe decidere di elevare la dura sanzione.

Considerando il gran numero di controlli che gli agenti di polizia, negli ultimi mesi stanno effettuando sulle vetture, sembra facile immaginare che essere colpiti da una sanzione è molto più comune di quello che si possa credere.

Quello che è certo, è che nessuno si sarebbe aspettato di essere multato, semplicemente perché non ho portato l’auto a lavare. Ecco allora cosa occorre sapere a riguardo.

Gli automobilisti sono molto preoccupati

La notizia è diventata immediatamente virale e sono veramente tanti gli automobilisti a dirsi preoccupati di quello che sta succedendo. Con ogni probabilità, dopo il nuovo codice della strada, altre modifiche verranno fatte nel prossimo mese di marzo e scatteranno tante sanzioni perché circola con l’auto non in perfette condizioni. Quindi il consiglio che è possibile dare a tutti gli automobilisti è quello di passare all’autolavaggio prima di mettersi alla guida, per evitare di dover pagare un conto di ben 8000 €.

Numerose le segnalazioni che sono arrivate in merito a molte molto severe. A differenza di quello che spesso succede, la nuova normativa non sembra lasciare alcuno spazio a diverse interpretazioni. Il provvedimento in questione è come sempre collegato alla sicurezza stradale, anche se non si agisce in maniera diretta su quelle che possono essere le infrazioni al codice della strada.

La verità: tutto dipende da questo elemento della tua auto

In realtà, quando si parla di automobile sporca, ci si riferisce in particolare, a uno degli elementi determinati delle vetture. Infatti quello che lo sporco non deve assolutamente coprire è la targa, secondo l’articolo 100 del Codice della Strada coloro che si trovano a circolare con la targa sporca di fango o sporco in generale, che impedisce la corretta lettura rischia una sanzione che va da: 2.046 fino a 8.186 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo.

La targa è un elemento importante, che permette, in fase di controllo, di identificare il veicolo; proprio per questo motivo è importante controllare che non risulti mai coperta o poco visibile, in caso contrario, meglio fermarsi all’autolavaggio prima di partire.