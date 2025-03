Non pagare più una multa, annullate quelle per eccesso di velocità: è responsabile la Polizia di questo pasticcio | Tu te la scampi

Finalmente non pagherai più nemmeno una multa per eccesso di velocità. La Polizia ha combinato un vero pasticcio.

Il nuovo Codice della Strada ha messo letteralmente in ginocchio tutti gli automobilisti italiani che si trovano di fronte a un numero di controlli di gran lunga maggiori rispetto a qualche mese fa.

Le nuove regole sono entrate in vigore il 14 dicembre scorso, momento in cui, nelle città italiane sono aumentati i posti di blocco, ma allo stesso tempo sono nate numerose discussioni e al controllo della velocità.

Sappiamo bene che ad intervenire per quello che riguarda gli eccessi di velocità, sono gli autovelox, tanto quelli fissi quanto quelli mobili. Tali apparecchiature servono a controllare che effettivamente le vetture al momento del passaggio, non superino il numero di chilometri orari indicato per quella specifica strada.

I cambiamenti che si stanno avendo per quello che riguarda il codice della strada, porterebbe anche alla possibilità di non pagare più sanzioni per tali infrazione. Ecco allora cosa sapere a riguardo.

Eccesso di velocità: gli autovelox sotto accusa

Gli ultimi mesi non si sono caratterizzati solo per le nuove regole del Codice della Strada, ma anche delle discussioni in merito a tali apparecchiature. Le strade italiane sono tra quelle che ne presentano un numero maggiore in tutta l’Europa. Matteo Salvini Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha auspicato che l’utilizzo degli automovelox avvenga nella maniera più corretta possibile, ma le sue parole hanno anche suscitato una serie di discussioni in merito alla loro regolarità.

Molti degli autovelox che sono presenti sulla nostra strada, sembra che non siano a norma, non avendo ricevuto la manutenzione annuale di cui hanno bisogno per poter controllare le vetture nella maniera corretta. Questa però, non è l’unica delle problematiche insorte in merito e che permetterebbero di evitare il pagamento della multa.

Per far rispettare le regole, devi rispettarle per primo tu

Non è possibile far rispettare le regole se non le si rispetta, questo è il principio che viene applicato anche per quello che riguarda il Codice della Strada. La giurisprudenza ci racconta di moltissimi casi in cui le multe possono essere non pagate, semplicemente perchè il controllo non è stato fatto seguendo le regole nella maniera corretta. In questi specifici casi si rivela veramente indispensabile controllare che vengano seguite le regole per gli autovelox, che siano mobili o fissi. Si prevede innanzitutto, che essi siano sempre segnalati alla distanza prevista dalla legge.

Per quello che riguarda invece, le pattuglie che provvedono ad installare la telecamera mobile sulla strada, essi non devono essere parcheggiati in divieto di sosta, né tanto meno devono commettere infrazioni per quello che riguarda altre regole del Codice della Strada, in caso contrario, la multa può essere contestata.